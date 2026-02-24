Irá Hakimi, jugador del PSG, a juicio por acusación de violación

El defensa hispano-marroquí del Paris Saint‑Germain, Achraf Hakimi, será llevado a juicio por el cargo de violación tras la denuncia presentada por una joven en febrero de 2023.

La decisión fue tomada por la jueza instructora en concordancia con la solicitud de la Fiscalía de Nanterre.

El futbolista reaccionó en redes sociales asegurando que la acusación es falsa y que el proceso judicial permitirá esclarecer lo ocurrido. Señaló que enfrentará el juicio con tranquilidad y confianza en que la verdad se conocerá públicamente.

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

El caso y la investigación

Hakimi fue imputado formalmente en marzo de 2023, semanas después de que la denunciante acudiera a una comisaría en las afueras de París.

De acuerdo con su versión, ambos se conocieron a través de Instagram y el jugador la invitó a su domicilio en Boulogne-Billancourt.

La joven sostiene que el futbolista realizó actos sexuales sin su consentimiento pese a su negativa. Según su testimonio, logró alejarse y pidió ayuda a una amiga, quien acudió por ella.

El jugador ha negado desde el inicio cualquier agresión sexual, además reconoce que hubo contacto físico, pero afirma que fue consentido y rechaza que existiera penetración.

Postura de la defensa

La abogada del internacional marroquí cuestionó la solidez de la denuncia y aseguró que la investigación se ha visto limitada por la negativa de la demandante a realizar determinados exámenes médicos y peritajes.

También señaló la existencia de mensajes que, según la defensa, mostrarían motivaciones económicas detrás del señalamiento. La representación legal del futbolista sostiene que el proceso permitirá contrastar pruebas y testimonios.

Por su parte, la abogada de la denunciante ha advertido que no tolerará campañas de desprestigio y subrayó la complejidad de denunciar a figuras públicas.

El juicio se celebrará en un tribunal criminal de la región parisina en una fecha aún por definir, mientras tanto el jugador mantiene su postura de inocencia y continúa con su actividad deportiva a la espera del desarrollo judicial.

