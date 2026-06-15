FIFA incluirá el español en conferencias del Mundial 2026™

La FIFA modificó su protocolo de comunicación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, a partir de ahora, incorporará de manera sistemática el español en todas las conferencias de prensa oficiales del torneo, tanto para preguntas como para la traducción simultánea de respuestas.

La decisión llega después de la controversia generada durante las comparecencias previas a varios partidos, cuando futbolistas como Achraf Hakimi, Vinicius Jr. y Frenkie de Jong manifestaron su disposición para responder en español, pero no pudieron hacerlo debido a la ausencia de traducción oficial en ese idioma.

El caso más comentado ocurrió antes del encuentro entre Marruecos y Brasil, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Durante las conferencias de prensa, tanto Hakimi como Vinicius estuvieron frente a medios hispanohablantes, pero el sistema de traducción habilitado por la FIFA no contemplaba el español.

Una situación similar ocurrió con Frenkie de Jong en la previa del duelo entre Países Bajos y Japón.

La inconformidad de periodistas y medios de comunicación provocó cuestionamientos sobre la ausencia del español en un torneo que se celebra en América del Norte y que cuenta con una amplia cobertura de medios latinoamericanos y españoles.

El criterio que aplicaba la FIFA

Hasta ahora, la FIFA utilizaba un esquema basado en los idiomas de las selecciones participantes y el inglés como lengua universal.

En el caso de la conferencia de Marruecos y Brasil, por ejemplo, se habilitaron cinco idiomas: francés y árabe por parte del combinado marroquí; portugués por Brasil; italiano por el entrenador Carlo Ancelotti; además del inglés.

La intención era garantizar que los periodistas de los países involucrados pudieran seguir las intervenciones, así como facilitar la transmisión internacional a través de las plataformas oficiales del organismo.

Sin embargo, el criterio dejó fuera al español en varias conferencias realizadas en Estados Unidos, pese a la gran presencia de medios de comunicación de habla hispana acreditados para la cobertura mundialista.

Tras revisar la situación, la FIFA decidió ampliar el esquema de traducción y garantizar la presencia del español en todas las conferencias de prensa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Dicha medida permitirá que periodistas hispanohablantes formulen preguntas en su idioma y que las respuestas de jugadores y entrenadores sean traducidas oficialmente para el resto de los asistentes.

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