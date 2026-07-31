Con esta postura, tres de las seis confederaciones continentales ya se han pronunciado en contra de una iniciativa valuada en unos $20,000 millones de dólares

Inicio / Deportes / AFC se une a UEFA y Concacaf contra plan comercial de FIFA

La Confederación Asiática de Futbol (AFC) anunció este viernes su rechazo a la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva estructura con la que la FIFA busca abrir a inversión privada la explotación comercial de competiciones como la Copa del Mundo.

Con esta postura, la AFC se suma a la UEFA y a Concacaf, que en los últimos días también manifestaron su oposición a una iniciativa que ha generado debate dentro del futbol internacional.

A través de un comunicado, la AFC expresó su “profunda preocupación” por la propuesta y aseguró que el proyecto no cuenta con el consenso necesario para avanzar.

El organismo asiático consideró que una decisión con capacidad para transformar el futuro comercial, deportivo y estratégico del futbol mundial no puede desarrollarse sin una participación real de las confederaciones, asociaciones nacionales y órganos de gobierno de la propia FIFA.

Además, advirtió que el debate ha evidenciado problemas en los procesos de consulta y toma de decisiones dentro del organismo rector del futbol mundial.

AFC stands in solidarity with UEFA and CONCACAF following recent developments surrounding the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/k7MjAvWOhX — AFC (@theafcdotcom) July 31, 2026

Tres confederaciones ya se oponen

Cabe señalar que el posicionamiento de la AFC representa un nuevo golpe para la FIFA.

Primero fue la UEFA, que alertó sobre las posibles consecuencias de la operación. Después, Concacaf cuestionó la falta de consultas previas y la escasa información compartida con las federaciones.

Ahora, la confederación asiática respalda esas críticas y convierte la oposición al proyecto en un frente que involucra a tres de las seis confederaciones continentales reconocidas por la FIFA.

La propuesta contempla la creación de una filial comercial denominada FIFA Forward Enterprise, valuada en aproximadamente $20,000 millones de dólares.

El plan permitiría abrir hasta un 20% de su capital a inversionistas privados, mientras la FIFA mantendría el control operativo de la nueva entidad.

La organización sostiene que la medida generaría mayores recursos para financiar programas de desarrollo del futbol a nivel global, aunque diversos organismos consideran que una decisión de esta magnitud requiere un proceso más amplio de discusión y aprobación.

AFC pide revisar la gobernanza de FIFA

Más allá del rechazo al proyecto, la AFC solicitó una revisión urgente de la estructura de gobernanza de la FIFA.

Según el organismo, la situación ha dejado al descubierto “deficiencias fundamentales” en los mecanismos de consulta y participación dentro de la institución.

Por ello, pidió fortalecer la transparencia y garantizar que todas las partes involucradas tengan voz en decisiones que afectan el futuro del futbol internacional.

FIFA mantiene su postura

Pese a las críticas, la FIFA reiteró este viernes que continuará con el proceso de consulta entre sus 211 asociaciones miembro.

El organismo defendió el proyecto y aseguró que “nadie está vendiendo el futbol”, al tiempo que insistió en que mantendría el control de la nueva sociedad.

La FIFA sostiene que la operación permitiría aumentar los recursos destinados al desarrollo del deporte y remarcó que cualquier decisión definitiva deberá contar con el respaldo de las federaciones nacionales.