¡Baja inesperada! QB de Broncos no jugará final AFC por fractura

El entrenador de Denver Broncos anunció este sábado una fuerte baja previo a la final de la Conferencia Americana de la National Football League.

Se trata del quarterback, Bo Nix, quien sufrió una fractura en el tobillo derecho durante el enfrentamiento de este sábado contra los Buffalo Bill, a quienes derrotaron en tiempos extra con un marcador final de 33-30.

HC Sean Payton announced that QB Bo Nix fractured a bone in his ankle on the second-to-last play of the game and will miss the rest of the season.



We got your back, 🔟. 🧡 pic.twitter.com/zOGVjxAV5r — Denver Broncos (@Broncos) January 18, 2026

Durante la conferencia de prensa, Sean Payton anunció sobre la baja inesperada de este jugador.

"Les tengo malas noticias. En la penúltima jugada del tiempo extra, Bo se fracturó el tobillo derecho. Tiene programada una cirugía el martes de esta semana, por lo que ha quedado fuera para el resto de los 'playoffs'" explicó el entrenador.

Nix lideró Denver con dirección al SuperBowl

El mariscal de campo lideró de manera destacada a Denver para regresar a un duelo por el título tras una década.

Durante este partido, Nix pasó para 279 yardas y tres anotaciones. Sin embargo, el joven de 25 años, se lesionó en el último pase que lanzó, debido a que su tobillo se dobló.

Sean Payton aclaró que esta fue la jugada en la que sufrió la lesión Bo Nix. pic.twitter.com/YTPwxGvFED — Santiago Escamilla González Aragón (@gonzalez_a90127) January 18, 2026

Lo impresionante de esta lesión, fue que el quarterback se puso de pie y caminó hacia su equipo. Comenzó a presentar mayor dolor, por lo que decidieron atenderlo de manera inmediata.

Nix tuvo una gran campaña regular al cumular 3,931 yardas y 25 anotaciones, sólo fue interceptado 11 veces, según los datos compartidos por EFE.

Stidham está listo: Sean Payton

Ante esta sensible baja, el entrenador mencionó que Jarrett Stidham se encuentra preparado para jugar

"Stidham está listo para jugar. No creo que haya más preguntas, ya saben como es esto, el fútbol americano es así, todos lo sentimos", concluyó el entrenador.

La final de Campeonato de Conferencia el próximo domingo 25 de enero, contra un contrincante que podrían ser los New England Pats o Houston Texans.

