Aitana Bonmatí gana premio FIFA a la mejor futbolista del año

Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, continúa dominando los premios del fútbol femenino. Vinicius Junior, astro del Real Madrid está a punto de descubrir si finalmente conseguirá un gran premio global como jugador.

Bonmatí ganó este martes el premio de la FIFA a la mejor jugadora del año. Logró así premios consecutivos en la versión de la FIFA del Balón de Oro, más antiguo y prestigioso.

🌟 Aitana Bonmatí won The Best FIFA Women’s Player 2024 Award with 52 points, finishing 13 points ahead of Barbra Banda (39 points). pic.twitter.com/2xn2mkUH8s