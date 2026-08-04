El arquero alemán buscará recuperar protagonismo tanto a nivel de clubes como en la selección de Alemania, ahora dirigida por Jürgen Klopp

Inicio / Deportes / Ajax ficha a Ter Stegen, portero alemán cedido del Barcelona

Marc-André ter Stegen tendrá una nueva oportunidad para relanzar su carrera. El arquero alemán fue anunciado como nuevo jugador del Ajax de Ámsterdam para la temporada 2026-2027, luego de concretarse su cesión desde el Barcelona.

El guardameta de 34 años llega al histórico club neerlandés con el objetivo de recuperar continuidad y volver a entrar en la órbita de la selección alemana, que actualmente dirige Jürgen Klopp.

La operación también representa una apuesta importante para el Ajax, que busca regresar al protagonismo tras una campaña complicada en la Eredivisie.

Marc is looking forward to see you!



🧤 @MterStegen1 ❤️ pic.twitter.com/VWsj2EhDyV — AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026

Reencuentro con Míchel Sánchez

Uno de los factores que influyó en la llegada de Ter Stegen fue la presencia de Míchel Sánchez en el banquillo del Ajax.

El técnico español ya coincidió con el arquero alemán durante su reciente paso por Girona, equipo al que Ter Stegen fue cedido por el Barcelona en enero pasado tras perder protagonismo en el conjunto azulgrana.

Ahora ambos volverán a trabajar juntos en un proyecto que pretende devolver al Ajax a los primeros planos del futbol neerlandés y europeo.

Un ciclo complicado con Alemania

La llegada a Ámsterdam también responde al deseo de Ter Stegen de recuperar espacio en la selección nacional.

Durante años, el arquero vivió a la sombra de Manuel Neuer y fue suplente en tres Copas del Mundo consecutivas, incluida la edición de Brasil 2014, donde Alemania conquistó el título.

Sin embargo, su situación se complicó aún más en los últimos meses. Ter Stegen no fue convocado para la Copa del Mundo de este año, torneo en el que Alemania quedó eliminada sorpresivamente en los dieciseisavos de final frente a Paraguay.

Su última aparición con la selección alemana se remonta a junio de 2025 durante la fase final de la Liga de Naciones. Hasta ahora suma 44 partidos internacionales.

Cabe señalar que la incorporación del experimentado guardameta forma parte de la renovación que impulsa el Ajax después de una temporada para el olvido.

El conjunto de Ámsterdam terminó en la quinta posición de la Eredivisie, muy lejos de la lucha por el campeonato y de las expectativas de una de las instituciones más importantes del futbol europeo.

Jordi Cruijff, director técnico del club, destacó la trayectoria del portero alemán y aseguró que su experiencia será un aporte importante para el equipo.

“Marc tiene un historial sobresaliente y sus cualidades son ampliamente reconocidas”, señaló el directivo.

Ter Stegen se convirtió en el segundo internacional alemán que llega al Ajax durante este mercado de fichajes.

Días atrás, el club anunció la contratación de Julian Brandt, quien arribó como agente libre después de concluir su vínculo con el Borussia Dortmund.

Mientras trabaja en la reconstrucción de su plantilla, el Ajax también afronta compromisos internacionales. El equipo disputa las rondas clasificatorias de la UEFA Conference League y este viernes recibirá al Shelbourne de Irlanda en el partido de ida de la eliminatoria.