Derrota ante City agrava crisis del Madrid y presión sobre Xabi

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso estaba ya presionado. Y la derrota de este miércoles por 2-1 ante el Manchester City en la Champions League planteó más preguntas sobre su futuro.

Arsenal sigue perfecto en la competición de esta temporada y con tres puntos de ventaja en la cima de la clasificación tras una goleada de 3-0 sobre Brujas, mientras que el campeón defensor Paris Saint-Germain no pasó del empate 0-0 de visita al Athletic Bilbao.

Alonso se vio inmiscuido esta semana en reportes según los cuales ha perdido el control del vestuario. Es probable que sea blanco de especulación sobre su continuidad tras la última derrota. Ahora el Madrid ha rescatado apenas dos triunfos en ocho partidos y ha hilado derrotas en casa.

Hubo abucheos dentro del Bernabéu al final del partido.

“Sabemos que es un momento difícil para nosotros y para el entrenador”, dijo el extremo del Madrid, Rodrygo. “Las cosas no están saliendo como queremos y quería mostrar que estamos con el entrenador. Ha estado intentándolo. Quería mostrar que estamos juntos y necesitamos estar unidos para seguir adelante y lograr nuestros objetivos”.

Rodrygo había adelantado al Madrid a los 28 minutos, pero los goles de Nico O’Reilly y Erling Haaland sellaron la victoria para el City.

Alonso se mostró frustrado en la línea de banda mientras veía a su delantera fallar oportunidades para rescatar algo en ausencia del lesionado Kylian Mbappé, quien estuvo en el banquillo pero no ingresó.

Vinicius Junior no logró acertar con dos oportunidades desde corta distancia y Jude Bellingham elevó otro remate por encima del travesaño, cuando sólo tenía al portero por vencer.

El Real Madrid está séptimo en la clasificación. Sólo los ocho mejores equipos avanzan automáticamente a los octavos de final.

Arsenal sigue perfecto

Líder de la Premier League y también de la Champions League, el Arsenal superó al Brujas para mantener su récord perfecto en Europa.

Noni Madueke anotó dos veces y Gabriel Martinelli consiguió el otro para el equipo del español Mikel Arteta.

El PSG no pudo encontrar un gol que le diera el triunfo en Bilbao, pero con 13 puntos después de seis partidos, el gigante francés ya ha igualado la cantidad total que obtuvo en la fase de liga la temporada pasada antes de ganar el trofeo.

El campeón italiano Napoli perdió 2-0 en el campo de Benfica, mientras que Weston McKennie anotó por la Juventus en una victoria de 2-0 en Pafos.

Newcastle dilapida ventaja al final

El español Alejandro Grimaldo marcó la diferencia nuevamente para el Bayer Leverkusen, al anotar a los 88 minutos para rescatar un empate 2-2 contra el Newcastle.

Héroe de la sorprendente victoria del Leverkusen en el feudo del Manchester City el mes pasado, Grimaldo se adentró en el área para igualar el marcador.

El Leverkusen tomó una ventaja temprana cuando Bruno Guimaraes desvió un cabezazo de Robert Andrich en su propia red. Nick Woltemade ganó un penal que Anthony Gordon convirtió a los 51 antes de que el mediocampista de 19 años Lewis Miley pusiera al Newcastle al frente con un cabezazo.

El entrenador del Leverkusen, Kasper Hjulmand, se perdió el partido por razones personales, indicó el club una hora antes del inicio.

Se escucharon abucheos al final del duelo en la cancha de Borussia Dortmund después de que el noruego Bodo/Glimt selló un empate 2-2, igualando dos veces tras los goles de Julian Brandt para el Dortmund.

El resultado no ayuda a ninguno de los equipos. Las posibilidades del Dortmund, de lograr una clasificación directa para los octavos de final se llevaron un golpe. Bodo/Glimt tiene tres empates pero ninguna victoria en su temporada de debut en la Champions League.

Ajax remonta para vencer a Qarabag

El Ajax anotó tres goles al final del partido para arrebatarle a el Qarabag una inesperada victoria en uno de los primeros partidos.

El conjunto neerlandés, cuatro veces campeón de la Copa de Europa, estuvo dos veces en desventaja contra su oponente azerbaiyano, pero acabó imponiéndose 4-2 en Bakú.

Qarabag ha sido una de las sorpresas en la competición de esta temporada y se adelantó a los 10 minutos por medio del colombiano Camilo Duran. Matheus Silva anotó dos minutos después del inicio de la segunda mitad para poner el 2-1 después de que Kasper Dolberg había igualado para el Ajax.

Pero el Ajax se recuperó con tres goles en 11 minutos. Oscar Gloukh anotó a los 79 y 90. Anton Gaaei consiguió el otro a los 82.

Copenhague también cantó victoria sobre el final, por 3-2 de visita ante un Villarreal que se hundió en el penúltimo lugar.

El suplente Andreas Cornelius anotó a los 90 para sellar la victoria en un partido donde Copenhague había sido alcanzado dos veces después de tomar la delantera.

