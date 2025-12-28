Jordi Cruyff será el nuevo director técnico del Ajax

El Ajax y el apellido Cruyff tienen una historia especial, la cual inició con Johan Cruyff en 1964 y este apellido podría volver a dirigir al equipo de Ámsterdam.

Y es que Jordi Cruyff, hijo de Johan Cruyff y el Ajax llegaron a un acuerdo verbal para que sea el nuevo director técnico del equipo.

"El Ajax y Jordi Cruyff han llegado a un acuerdo verbal sobre el puesto de director técnico. El proceso para llegar a un nombramiento definitivo está en su fase final, aunque todavía quedan algunos pasos por dar. El objetivo del Ajax es que Jordi Cruyff pueda incorporarse al puesto a principio de febrero del 2026", anunció el Ajax en su página web.

Con esto, Jordi Cruyff relevaría a Alex Kroes después de la reunión entre ambas partes mantenida en Barcelona este fin de semana.

Jordi Cruyff nació el 9 de febrero de 1974 en Ámsterdam y jugó para el Barcelona y el Manchester United, además de Alavés, Celta y Espanyol, entre otros.

Como técnico dirigió al Maccabi Tel Aviv y luego a dos clubes de China, el Chongqing y el Shenzhen.

Asumirá primero el cargo de director deportivo y después, tras la aprobación en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Ajax, será el máximo responsable del fútbol y director estatutario con plenos poderes, según informó el club.

