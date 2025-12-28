Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_jordi_cruyff_db9e61b018
Deportes

Jordi Cruyff será el nuevo director técnico del Ajax

El hijo de Johan Cruyff y el Ajax llegaron a un acuerdo verbal para que sea el nuevo director técnico del equipo, quien remplazaría a Alex Kroes

  • 28
  • Diciembre
    2025

El Ajax y el apellido Cruyff tienen una historia especial, la cual inició con Johan Cruyff en 1964 y este apellido podría volver a dirigir al equipo de Ámsterdam.

Y es que Jordi Cruyff, hijo de Johan Cruyff y el Ajax llegaron a un acuerdo verbal para que sea el nuevo director técnico del equipo.

"El Ajax y Jordi Cruyff han llegado a un acuerdo verbal sobre el puesto de director técnico. El proceso para llegar a un nombramiento definitivo está en su fase final, aunque todavía quedan algunos pasos por dar. El objetivo del Ajax es que Jordi Cruyff pueda incorporarse al puesto a principio de febrero del 2026", anunció el Ajax en su página web.

Con esto, Jordi Cruyff relevaría a Alex Kroes después de la reunión entre ambas partes mantenida en Barcelona este fin de semana.

Jordi Cruyff nació el 9 de febrero de 1974 en Ámsterdam y jugó para el Barcelona y el Manchester United, además de Alavés, Celta y Espanyol, entre otros.

Como técnico dirigió al Maccabi Tel Aviv y luego a dos clubes de China, el Chongqing y el Shenzhen.

Asumirá primero el cargo de director deportivo y después, tras la aprobación en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Ajax, será el máximo responsable del fútbol y director estatutario con plenos poderes, según informó el club.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_nahuel_gignac_13bc6173f2
Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac… ¡disfrútalos!
EH_UNA_FOTO_2025_12_21_T130219_015_b725e30877
Barcelona vence al Villarreal y es campeón de invierno
AP_25355548286021_c1aa7d2606
Christensen sufre grave lesión; será baja prolongada en Barcelona
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_29_at_10_02_17_PM_7c585805e3
Habilita Monterrey albergue temporal por bajas temperaturas
AP_25364078008749_66e9c2cf37
Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando ante Miami
inter_ataque_puerto_yemen_8954a7f748
Arabia Saudí ataca puerto de Yemen por supuesto embarque de armas
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
G9_Rzq8_W_Wg_A_Aqw_UB_aa5db7ab90
Al menos 20 heridos en descarrilamiento del Tren en Oaxaca
publicidad
×