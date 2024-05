Alcaraz sufre para vencer a Struff en Abierto de Madrid

Carlos Alcaraz sobrevivió a una dura prueba en el Abierto de Madrid. Rafael Nadal no puede decir lo mismo, y ha concluido quizá su última aparición en este torneo en casa.

Después de dos cómodas victorias, Alcaraz tuvo que emplearse a fondo. El vigente bicampeón, que se presentó en la capital española tras padecer una dolencia en el antebrazo derecho, se exigió casi tres horas para vencer 6-3, 6-7 (5), 7-6 (4) al alemán Jan-Lennard Struff, 24to cabeza de serie, en la reedición de la final del año pasado.

Nadal, quien ostenta un récord con cinco campeonatos en la capital española, tuvo dificultades de principio a fin y sucumbió por 7-5, 6-4 ante el checo Niri Lehecka (31ro).

Los dos españoles venían de lesiones y buscan ponerse en forma para el Abierto de Francia que se realizará el mes próximo.

Alcaraz, de 20 años, se había perdido los torneos en Montecarlo y Barcelona. Nadal, de 37, había disputado dos partidos en Barcelona tras no jugar duelos competitivos en casi tres meses.

Veintidós veces monarca de torneos del Grand Slam, Nadal llegó a Madrid reconociendo que no estaba en su mejor forma y se mostró preocupado por su condición. Al final, se conformó con haber ganado tres duelos consecutivos sin mostrar limitaciones físicas significativas.

“Solo puedo agradecer a todos los que me han ayudado en esta carrera. Aquí en Madrid sí va a ser la última vez que esté. Para mí ha sido un regalo el que me habéis hecho en estos 21 años, más importante que algún Grand Slam que he ganado. Jugar delante del público español es algo que se quedará conmigo para siempre”, valoró Nadal ante varios espectadores que lloraban, incluida su esposa, su hermana y su madre.

“He tenido la suerte de haber podido hacer de lo que era un hobby mi trabajo, y además de una manera destacada. Me siento superafortunado por todo lo que he vivido. No puedo pedir nada más y espero haber sido un ejemplo positivo para las nuevas generaciones, lo más importante. Lo único que puedo decir es gracias, nada más”.

Tuvo apenas una oportunidad de quiebre ante Lehecka, un tenista que se caracteriza por su buen saque y quien ha ganado sus tres partidos del certamen en sets corridos.

Segundo preclasificado en la cita Masters 1000, Alcaraz dejó escapar cuatro puntos de partido con el marcador 5-3. Pero aprovechó su primera ocasión para sellar el pase a los cuartos de final en el desempate decisivo en la arcilla de la Caja Mágica.

“Ha sido increíble poder jugar este nivel durante tres horas después de un mes sin competición", señaló el astro español. “Eso ha causado los altibajos que he tenido, pero esto es el tenis y hay que lidiar con estas cosas.

"Parecía que físicamente al final estaba un poco bajo, pero súper contento de haber gestionado bien mis emociones al final del partido y de tener otra oportunidad en la siguiente ronda", agregó. “Seguí luchando. Eso es todo lo que importa”.

Alcaraz intenta convertirse convertirse en el primer jugador que conquista tres veces seguidas en el Abierto de Madrid. También tuvo que irse al máximo de tres sets para doblegar a Struff en la final del año pasado. Su rival de turno será Andrey Rublev.

También el martes, el máximo cabeza de serie Jannick Sinner dejó atrás las dudas por una molestia en cadera y derrotó a 5-7, 6-3, 6-3. El italiano Sinner es la única raqueta que este año ha alcanzado la ronda de cuartos en todas las cuatro citas Masters 1000 este temporada.

CERÚNDOLO DA EL ZARPAZO

Francisco Cerúndolo dio la gran sorpresa al meterse entre los ocho mejores con una victoria 6-3, 6-4 sobre Alexander Zverev, el número cinco del ranking mundial.

Cerúndolo, 21er cabeza de serie, se convirtió en el primer argentino que avanza a la ronda de cuartos en Madrid desde Juan Martín del Potro en 2012.

“Fue el mejor partido el año y uno de los mejores de mi carrera”, dijo Cerúndulo tras alcanzar la ronda de cuartos de final de un Masters 1000 por cuarta vez.

El argentino de 25 años redondeó un partido brillante al medirse contra el vigente campeón olímpico en la arcilla de la capital española: levantó las dos bolas de quiebre y ganó el 79% de sus puntos con el primer saque.

Su siguiente objetivo será meterse en su segunda semifinal de un Masters 1000 tras haberlo logrado en el Abierto de Miami en 2022.

Para ello, tendrá que batirse con el estadounidense Taylor Fritz. El 12do preclasificado dejó en el camino 7-6 (2), 6-4 al polaco Hubert Hurkacz (8).

También el martes, los rusos Daniil Medvedev (3) y Rublev (7) se anotaron sendas victorias en sets corridos. Medvedev doblegó 7-6 (3), 6-4 al kazajo Alexander Bublik y Rublev (7) dio cuenta 6-2, 6-4 del neerlandés Tallon Griekspoor.

SWIATEK ELIMINA A HADDAD

La número uno mundial Iga Swiatek vino de atrás para derrotar 4-6, 6-0, 6-2 a la brasileña Beatriz Haddad Maia para avanzar a las semifinales de Madrid por segundo año seguido.

Se trata de la quinta semifinal de la polaca en 2024. Se las verá ahora con la estadounidense Madison Keys, quien reaccionó tras quedar en cero en el primer set y venció 0-6, 7-5, 6-1 a la tunecina Ons Jabeur, campeona de la edición de 2022.

Comentarios