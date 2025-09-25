Cerrar X
Deportes

Alejandro Sanz recibe jerseys de Tigres y Rayados

Jennifer Hermoso y Sergio Ramos regalaron camisetas a Sanz en la previa del Clásico Regio 141, que se jugará el 1 de noviembre en Monterrey

  • 25
  • Septiembre
    2025

La fiebre de la edición 141 del Clásico Regiomontano ya arrancó. Y es que el cantautor y compositor español, Alejandro Sanz, recibió jerseys oficiales de Tigres y Rayados, de manos de jugadores españoles de ambos clubes de la Sultana del Norte.

Jennifer Hermoso, mediocampista de Tigres Femenil, se reunió con el artista y le llevó la camiseta del conjunto de la UANL, mientras que el defensa Sergio Ramos acudió con el cantante para obsequiarle la playera del Monterrey.

El duelo entre La Pandilla y los auriazules será el sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas en el ‘Gigante de acero’, en la Jornada 16 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.


Comentarios

Etiquetas:
