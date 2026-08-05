Logra ‘touchdown’ la Monterrey Football League 

Alejandro Sandoval dijo que la Monterrey Football League marca el estándar del futbol americano formativo por su trayectoria, organización y nivel

A seis meses de asumir la presidencia de la Monterrey Football League (MFL), Alejandro Sandoval hace un recuento de los proyectos concretados y los retos por cumplir.

Fundada en 1968 como la extinta AFAIM (Asociación de Futbol Americano Infantil de Monterrey), hoy la Liga infantil de Football es referente a nivel nacional.

“Nuestro enfoque ha sido fortalecer aquellos aspectos que consideramos fundamentales: reafirmar el carácter formativo de la MFL, reforzar la seguridad de nuestros niños, impulsar el cuidado de su salud y el acompañamiento en el control responsable del peso, además de invertir en la preparación de quienes los forman, mediante capacitaciones y clínicas para coaches, árbitros y jugadores”, expresó Sandoval.

Con 30 clubes afiliados, entre ellos varios fuera del área metropolitana, la Monterrey Football League contribuye a la formación de 15,000 niños y jóvenes al año.

Hay quienes dicen que es la mejor liga infantil de cualquier deporte en México… ¿compartes esa opinión?, se le preguntó a Sandoval.

“Sí. Por su trayectoria, su organización y el nivel de quienes la integran, la MFL marca el estándar del futbol americano formativo”, responde sin vacilar el directivo.

Entre los planes futuros más importantes se encuentra el Centro de Alto Rendimiento, un espacio gratuito y totalmente equipado para que los jugadores lleguen en óptimas condiciones a su temporada.

Además, la Liga ha hecho énfasis en mejorar los protocolos de conmoción bajo la dirección del doctor Antonio Flores.

“Una liga fuerte no sólo se mide por los Campeonatos que gana, sino por la calidad de las personas que ayuda a formar y por el entorno seguro que ofrece a cada familia”, Alejandro Sandoval Presidente de la MFL.

Logros del primer semestre de 2026