Alemania presenta a Jürgen Klopp como su nuevo director técnico

El exentrenador del Liverpool firmó hasta el Mundial de 2030 y aseguró que este podría ser el último desafío de su carrera

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Jürgen Klopp fue presentado oficialmente como nuevo seleccionador de Alemania y aprovechó su primera conferencia de prensa para enviar un mensaje contundente tanto al entorno futbolístico como a los medios de comunicación.

El técnico de 59 años, que firmó contrato hasta la Copa del Mundo de 2030, aseguró que está dispuesto a abandonar el cargo si considera que se invade la privacidad de su familia o si el proyecto deja de funcionar.

“Jürgen Klopp no tiene carrera después de la selección nacional. Idealmente, este será el punto culminante de mi carrera, de mi vida, de mi vida laboral”, afirmó.

Klopp toma las riendas de una Alemania que atraviesa una profunda crisis deportiva.

La eliminación en la pasada Copa del Mundo provocó la salida de Julian Nagelsmann y dejó a la selección fuera de los octavos de final por tercera ocasión consecutiva en un Mundial.

El nuevo seleccionador reconoció el complicado escenario que enfrenta, pero aseguró que llega con la energía necesaria para asumir el reto.

“Estoy recargado”, aseguró al explicar que se siente listo para volver a los banquillos después de su salida del Liverpool en 2024.

“Dejen a mi familia en paz”: Kloop

Uno de los momentos más llamativos de su presentación llegó cuando habló sobre la relación con los medios.

Klopp dejó claro que no permitirá que la atención mediática afecte a su entorno personal y advirtió que esa situación podría llevarlo incluso a renunciar.

“Haré este trabajo aunque he escuchado cómo trataron a Julian y aunque he escuchado cómo Inglaterra trata a Tuchel”.

El estratega consideró que tanto Julian Nagelsmann como Thomas Tuchel fueron objeto de críticas excesivas y aseguró que espera un trato respetuoso durante su gestión.

Más allá de los resultados, Klopp aseguró que su objetivo es recuperar la conexión entre la selección y la afición.

El técnico adelantó que podrían existir algunas sorpresas en futuras convocatorias y explicó que pretende construir un equipo que genere emociones positivas dentro y fuera del campo.

“Quiero crear algo con la selección nacional que haga que la gente se vaya a casa después del partido y piense: ‘Eso estuvo realmente buenísimo’”.

Reconoció incluso que durante los últimos años no había seguido con regularidad los partidos de selecciones nacionales fuera de los grandes torneos.

Objetivos claros: Euro 2028 y Mundial 2030

La Federación Alemana apostó por Klopp como el hombre encargado de liderar la reconstrucción de la Mannschaft.

El primer gran reto llegará en la Eurocopa de 2028, aunque antes deberá afrontar una intensa actividad en la Liga de Naciones.

Alemania disputará cuatro partidos en apenas 11 días frente a Holanda, Grecia y Serbia entre septiembre y octubre.

La intención es que el proyecto alcance su punto máximo en la Copa del Mundo de 2030.

Cabe señalar que Klopp estará acompañado por personas de máxima confianza.

Peter Krawietz y Pep Lijnders, colaboradores durante su exitosa etapa en Liverpool, formarán parte del nuevo cuerpo técnico. También se integrará Sven Bender como asistente.

Además, el agente del entrenador, Marc Kosicke, desempeñará un papel relacionado con estrategia y administración, aunque sin pertenecer formalmente a la estructura laboral de la federación.

Por otra parte, la Federación confirmó que el exdefensor Per Mertesacker será el nuevo director general de deporte, con responsabilidad sobre las selecciones nacionales masculinas y el desarrollo de talento juvenil.

Mertesacker, campeón del mundo en Brasil 2014, llegará procedente de la academia del Arsenal, donde trabajó durante los últimos ocho años.

Su misión será fortalecer el proceso formativo y facilitar la transición de jugadores jóvenes hacia la selección absoluta.

Cabe destacar que Alemania no gana un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo desde la final de Brasil 2014, cuando derrotó a Argentina para conquistar su cuarto título mundial.

Doce años después, la federación apuesta por uno de los entrenadores más exitosos de la era moderna para cambiar el rumbo.