Manuel Neuer anuncia su retiro de la selección de Alemania

La eliminación de Alemania frente a Paraguay en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ marcó el cierre de una era

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La eliminación de Alemania frente a Paraguay en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo significó el adiós del conjunto europeo al torneo, sino también el cierre de la trayectoria internacional de Manuel Neuer.

El histórico guardameta confirmó, al finalizar el encuentro, que no volverá a vestir la camiseta de la selección alemana.

A sus 40 años, Neuer regresó al combinado nacional para disputar una última Copa del Mundo luego de que el técnico Julian Nagelsmann lo convenciera de volver tras la lesión de Marc-André ter Stegen.

Sin embargo, la aventura terminó antes de lo esperado con la derrota ante Paraguay.

El final de una generación histórica

La despedida de Neuer representa el último capítulo de una generación que llevó a Alemania a conquistar la Copa del Mundo de Brasil 2014, el cuarto título mundial en la historia del país.

El arquero ya había anunciado su retiro de la selección en agosto de 2024, tras la Eurocopa, pero decidió aplazar esa decisión para disputar un quinto Mundial, una oportunidad que terminó siendo la última con la camiseta de la Mannschaft.

Con su salida, Alemania pierde a uno de los futbolistas más influyentes de su historia reciente y a un referente que revolucionó la posición de portero gracias a su capacidad para jugar fuera del área y participar en la construcción del juego.

Un récord inesperado en su despedida

El último partido de Neuer también dejó una estadística poco habitual para un arquero acostumbrado a coleccionar títulos y reconocimientos.

Con el gol de cabeza del paraguayo Julio Enciso, el guardameta llegó a 10 partidos consecutivos recibiendo al menos un tanto en Copas del Mundo, una racha que únicamente había registrado anteriormente el mexicano Antonio Carbajal entre los Mundiales de Brasil 1950 y Chile 1962.

La serie comenzó en Rusia 2018, cuando recibió goles frente a México, Suecia y Corea del Sur. Continuó en Qatar 2022 ante Japón, España y Costa Rica, y se prolongó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a Curazao, Costa de Marfil, Ecuador y Paraguay.

Más allá del resultado en su último Mundial, Neuer deja una huella imborrable en el futbol internacional.

Debutó con la selección absoluta en 2009 y durante más de 15 años fue una pieza clave para Alemania, disputando cinco Copas del Mundo, varias Eurocopas y conquistando el título mundial en 2014.