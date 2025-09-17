Cerrar X
Alexander-Arnold, baja varias semanas por lesión muscular

Alexander-Arnold se perderá varias semanas con el Real Madrid tras sufrir una lesión muscular en la pierna izquierda en la victoria 2-1 sobre el Olympique

El lateral derecho Trent Alexander-Arnold se perderá varias semanas con el Real Madrid tras sufrir una lesión muscular en la pierna izquierda en la victoria 2-1 sobre el Olympique de Marsella en la Liga de Campeones el martes.

Alexander-Arnold tuvo que ser reemplazado cinco minutos después de iniciado el partido en el estadio Santiago Bernabéu. Madrid informó que las pruebas realizadas el miércoles mostraron que el internacional inglés tiene una “lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda”.

El Madrid añadió que la disponibilidad de Alexander-Arnold quedaba “pendiente de evolución”, aunque la expectativa es que podría perderse alrededor de un mes y medio.

Alexander-Arnold estaba corriendo solo cuando se frenó y se llevó la mano a la parte posterior de su pierna izquierda. Se dejó caer al suelo para esperar asistencia médica y finalmente fue reemplazado por Dani Carvajal.

Carvajal fue expulsado más tarde por propinar un cabezazo al arquero rival Gerónimo Rulli y se perderá el próximo partido en la fase de liga de la Liga de Campeones —en Kairat en dos semanas.

Alexander-Arnold llegó a Madrid procedente de Liverpool este verano. Debutó con el club español durante el Mundial de Clubes.

Ayudó a Liverpool a ganar un título de la Liga de Campeones y dos títulos de la Liga Premier.


