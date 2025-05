Alexander-Arnold se despide del Liverpool tras 20 años en el club

Uno de los emblemas más reconocidos del Liverpool en los últimos años decidió poner fin a su etapa en Anfield.

Trent Alexander-Arnold, lateral derecho surgido de la cantera del club, confirmó este lunes que no renovará su contrato, el cual finaliza en junio de 2025.

La noticia fue compartida por el propio jugador en sus redes sociales, donde también agradeció al club y a los aficionados.

“Mi decisión se basa en la necesidad de experimentar algo nuevo, salir de mi zona de confort y desafiarme tanto a nivel profesional como personal”, escribió Alexander-Arnold.

En su mensaje, el futbolista recalcó que entregó todo por el Liverpool desde el primer día y que espera haber estado a la altura del legado del club.

El anuncio, aunque impactante, no fue del todo sorpresivo. Desde el inicio de la temporada, se especulaba sobre el futuro del defensor.

Mientras figuras como Mohamed Salah y Virgil van Dijk renovaron con el equipo, Alexander-Arnold prefirió no comprometerse, manteniendo en vilo a la afición.

“I want to say it’s not an easy decision and there’s a lot of thought and feeling that has gone into it. I’ve been here 20 years now, loved every single minute of it, achieved all my dreams, achieved everything I’ve ever wanted to here.”



Trent Alexander-Arnold’s interview ⤵️