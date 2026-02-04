Podcast
Deportes

Gilgeous-Alexander se perderá el 'All Star' por lesión abdominal

Esta nueva lesión le impedirá a la estrella de los Oklahoma City Thunder participar en el Juego de Estrellas de la NBA en Los Ángeles el próximo 15 de febrero

  • 04
  • Febrero
    2026

La estrella de los Oklahoma City Thunder y actual MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, no estará en el "All Star" debido a una lesión en el abdomen por la que será reevaluado tras el parón de la liga la siguiente semana.

En el juego de este martes, Gilgeous-Alexander no jugó ningún minutito del último cuarto en la victoria del Thunder frente al Orlando Magic 128-92, encuentro para el que había sido duda por un esguince en un dedo de la mano.

Esta nueva lesión le impedirá participar en el Juego de Estrellas de la NBA en Los Ángeles el próximo 15 de febrero.

La edición de este año iba a ser la cuarta en la que el escolta participaría, que había sido elegido como uno de los titulares para el encuentro.

Gilgeous-Alexander iba a representar al equipo "Mundo" en el 'All Star', que este año consistirá en un minitorneo formato "round robin" entre tres equipos —dos de Estados Unidos ("Barras" y "Estrellas") y uno del Mundo— antes de una final entre los dos mejores, en lugar del clásico enfrentamiento entre Este y Oeste.


