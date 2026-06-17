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André Jardine es nuevo DT del Shabab Al Ahli de Dubái

El técnico brasileño iniciará una nueva etapa en la UAE Pro League tras una exitosa trayectoria en México, donde conquistó títulos con las Águilas del América

  • 17
  • Junio
    2026

Apenas dos semanas después de hacer oficial su salida del América, el técnico brasileño, André Jardine, fue presentado este miércoles como nuevo entrenador del Shabab Al Ahli Dubai Club, uno de los equipos más importantes del futbol de Emiratos Árabes Unidos.

La institución emiratí confirmó la llegada del estratega mediante un video difundido en sus redes sociales, anuncio que también fue compartido por el propio Jardine, quien comenzará así una nueva etapa lejos del futbol mexicano.

Dicha contratación se concretó horas después de que el club anunciara la salida del portugués Paulo Sousa, quien ocupaba el banquillo desde julio de 2024.

Un reto importante en Emiratos Árabes Unidos

La llegada de Jardine no será a cualquier equipo. El Shabab Al Ahli es considerado una de las instituciones más grandes del futbol emiratí y actualmente es el segundo club más ganador de la UAE Pro League.

En sus vitrinas presume nueve títulos de liga, además de 11 Copas del Presidente y siete Supercopas de Emiratos Árabes Unidos, entre otros campeonatos nacionales.

La misión del brasileño será devolver al equipo a la cima del futbol local después de una temporada en la que se quedó cerca de disputar el título hasta las últimas jornadas.

Durante la campaña pasada, el conjunto de Dubái terminó con 58 puntos, 10 menos que el campeón Al-Ain, que conquistó la liga con 68 unidades.

De acuerdo con los reportes surgidos en Emiratos Árabes Unidos, el acuerdo entre Jardine y el Shabab Al Ahli contempla inicialmente la temporada 2026-27, aunque existe la posibilidad de extender la relación si los resultados acompañan el proyecto.

Una trayectoria respaldada por resultados

Jardine llega a Emiratos con un currículum que ha ganado peso en los últimos años. Antes de consolidarse en México dirigió procesos juveniles en clubes como Gremio e Internacional de Porto Alegre.

También fue el responsable de la selección olímpica de Brasil que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Su salto al futbol mexicano comenzó con el Atlético de San Luis, donde llamó la atención por su propuesta ofensiva y el crecimiento competitivo del equipo potosino.

Posteriormente asumió el mando del América, etapa en la que se consolidó como uno de los técnicos más exitosos del futbol mexicano reciente.


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