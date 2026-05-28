América alista nuevo rol para Jonathan dos Santos si se retira

El futuro de Jonathan dos Santos con el Club América continúa sin definirse y los rumores sobre un posible retiro comienzan a tomar fuerza.

De acuerdo con distintos reportes, en caso de que el mediocampista mexicano decida poner fin a su carrera como futbolista profesional, la directiva azulcrema ya tendría preparado un plan para mantenerlo dentro de la institución.

La intención del club sería integrarlo al cuerpo técnico encabezado por André Jardine, en una situación similar a la que vivió el español Thiago Alcántara tras dejar las canchas.

Dos Santos, de 36 años, termina contrato con el club de Coapa el 30 de junio y hasta el momento no ha dado una respuesta definitiva sobre su continuidad.

Según versiones cercanas al club, la directiva ya le presentó una oferta de renovación por seis meses más; sin embargo, el futbolista aprovechará su periodo vacacional para analizar su futuro antes de tomar una decisión.

Mientras tanto, tanto André Jardine como la dirigencia consideran que el exjugador del Barcelona sigue siendo una pieza importante para el entorno del equipo, más allá de lo futbolístico.

Incluso, el estratega brasileño lo considera “el técnico dentro de la cancha”, debido a su experiencia y liderazgo dentro del vestidor.

La posibilidad de que Jonathan se incorpore al cuerpo técnico responde a la confianza que Jardine tiene en la visión futbolística del mediocampista.

El entrenador considera que su recorrido internacional y conocimiento del juego podrían convertirlo en una herramienta valiosa para el proyecto deportivo americanista.

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