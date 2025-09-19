Cumplirá André Jardine 100 partidos como DT del América

Este sábado será especial para André Jardine. El técnico brasileño cumplirá su partido número 100 en la Liga MX al frente del América cuando visite a Rayados en Monterrey, consolidando una etapa marcada por títulos y regularidad.

Hasta el momento, el estratega brasileño ha dirigido 99 encuentros ligueros, con un registro de 56 victorias, 28 empates y 15 derrotas.

Su primera victoria fue contra Querétaro, el primer empate frente al Atlas y su debut se tiñó de derrota ante los Bravos de Juárez.

Cruz Azul es el rival al que más veces ha enfrentado (10), logrando 5 triunfos ante la Máquina. Además, Jardine nunca ha perdido frente a seis equipos de la Liga MX: León, Tijuana, Querétaro, Atlas, Mazatlán y Santos.

En contraste, Necaxa es el club al que menos ha vencido, con apenas una victoria en 5 partidos.

El entrenador de las Águilas también presume un buen historial en Clásicos: en 21 enfrentamientos contra Chivas, Cruz Azul y Pumas, ha logrado 10 victorias, 6 empates y solo 5 derrotas, consolidando su hegemonía en los duelos de máxima rivalidad.

Objetivo: triunfo 57 ante Monterrey

El duelo en el Gigante de Acero no solo será un partido conmemorativo, Jardine buscará conseguir su victoria número 57 en Liga MX y la cuarta frente a los Rayados, uno de los rivales más competitivos del campeonato.

Un camino de éxitos

Desde su llegada en junio de 2023, Jardine ha conquistado 6 títulos oficiales con América y ha mantenido un rendimiento destacado en Clásicos y ante la mayoría de equipos de la Liga MX, lo que lo convierte en uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente del club.

