Whats_App_Image_2025_09_16_at_11_44_55_PM_fff956560b
André-Pierre Gignac vive un 2025 para el olvido

No jugará este miércoles ante Chivas por lesión en la rodilla derecha; sólo ha disputado siete partidos de Liga MX en este año, todos ellos de fase regular

  • 17
  • Septiembre
    2025

André-Pierre Gignac, delantero francés y máximo goleador en la historia de Tigres con un total de 217 dianas en duelos oficiales, vive un año 2025 para el olvido con el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Y es que el playera ‘10’ de los auriazules no jugará este miércoles ante Chivas el juego pendiente de la Fecha 1 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, batalla que iniciará a las 19:07 horas en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.

Este desafío se debía haber celebrado el pasado sábado 12 de julio, pero se reprogramó para este miércoles porque se estaba arreglando la cancha del inmueble tapatío para el Mundial de 2026.

‘Dédé’ no alineará esta noche ante el Rebaño Sagrado por una molestia en la rodilla derecha, según informó el club de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en un comunicado.

El artillero europeo sólo ha visto acción en siete partidos de Liga MX, todos ellos de fase regular, en este año 2025, mismo en el que sólo ha metido un gol: de penalti ante Puebla, para sellar un 7-0 de los dirigidos por Guido Pizarro en la Jornada 4 de la fase regular del actual Torneo Apertura 2025.

En este año, ‘La U’ ha disputado cuatro cotejos de Liguilla.. y Gignac no ha estado presente en alguno de ellos.

Con el duelo de esta noche ante los de la perla tapatía, Tigres registrará 25 batallas de fase regular… de las cuales, André se ha perdido 18 de ellas.

Que siga el dominio

Los de las UANL llegan al duelo de este miércoles con dominio sobre el Rebaño Sagrado, equipo que sólo tiene una victoria ante los felinos en los últimos 11 duelos, celebrados en cualquier estadio, a cambio de seis derrotas y cuatro empates.


