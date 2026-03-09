André-Pierre Gignac, delantero de Tigres… ¡sí es glorioso!

Con 40 años de edad, el delantero francés de Tigres, André-Pierre Gignac, no deja de hacer historia en la Primera División del futbol mexicano.

Con el gol que anotó al 90’+1 el sábado pasado ante Rayados en el Estadio Universitario, en la edición 142 del Clásico Regio, en la Jornada 10 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el duelo que ganaron los felinos por 1-0, el famoso “Dédé” se consolida como el máximo goleador en la historia del derbi de la Sultana del Norte con 15 dianas.

Además, se mete al Top 10 de máximos goleadores históricos del balompié mexicano en el máximo circuito gracias a sus 190 tantos (entre fase regular y Liguilla), y se convierte en el anotador de más “longevo” en la historia del derbi de la Sultana del Norte, ya que marca el gol de la victoria en la edición 142 con 40 años, tres meses y dos días de edad.

No conforme con ello, es el goleador más veterano en la historia de Tigres, el segundo elemento con más guerras civiles nuevoleonesas ganadas, con 13, y reafirma ser el máximo artillero histórico del conjunto de la UANL con 219 goles en juegos oficiales.

HISTÓRICO

André-Pierre Gignac, delantero francés de Tigres, “ruge” y da “zarpazos” históricos:

GOLEADORES DEL CLÁSICO REGIO

1.- André-Pierre Gignac de Tigres: 15 goles

2.- “Bahía” de Rayados: 11 goles

3.- Claudio Núñez de Tigres: 8 goles

4.- Walter Gaitán de Tigres: 8 goles

5.- Tomás Boy de Tigres: 6 goles

GOLEADORES DE LA LIGA MX

1.- “Cabinho” de Brasil: 312 goles

2.- Carlos Hermosillo de México: 294 goles

3.- Jared Borgetti de México: 252 goles

4.- José Saturnino Cardozo de Paraguay: 249 goles

5.- Horacio Casarín de México: 241 goles

6.- Osvaldo Castro de Chile: 214 goles

7.- “Zague” de México: 209 goles

8.- Adalberto López de México: 202 goles

9.- Carlos Elior Perucci de Brasil: 199 goles

10.- André-Pierre Gignac de Francia: 190 goles

Fase regular y Liguilla

GOLEADORES HISTÓRICOS DE TIGRES

1.- André-Pierre Gignac de Francia: 219 goles

2.- Tomás Boy de México: 104 goles

3.- Walter Gaitán de Argentina: 80 goles

4.- Lucas Lobos de Argentina: 68 goles

5.- Jerónimo Barbadillo de Perú: 61 goles

Al considerar todos los juegos oficiales

JUGADORES CON MÁS TRIUNFOS EN EL CLÁSICO REGIO

1.- Nahuel Guzmán de Tigres : 15 victorias

2.- André-Pierre Gignac de Tigres: 13 victorias

3.- Javier Aquino de Tigres: 13 victorias

4.- Guido Pizarro de Tigres: 12 victorias

5.- Javier Saavedra de Tigres: 12 victorias

