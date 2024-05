Antonio Ferrera, torero español, ilusionado con su debut en Mty

Amistoso, sincero y profundamente emotivo, como su toreo, se mostró el “monstruo del toreo mundial”, el matador de toros español Antonio Ferrera, al platicar en exclusiva para los lectores de elhorizonte.mx sobre su sus emociones y sentimientos a horas de su debut mañana viernes en punto de las 20:30 horas en compañía de Uriel Moreno “El Zapata y Antonio García “El Chihuahua”, quienes lidiarán un precioso y fino encierro de la ganadería de Begoña, en la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza”.

“Es una gran ilusión y una motivación tremenda venir a presentarme y debutar en Monterrey después de andar en el mundo del toro por más de 25 años como matador, y venir a disfrutar la esencia que tiene esta plaza tan importante, y esta ciudad que ha obsequiado al mundo de los toros tan grandes e importantes figuras del toreo mundial como Don Lorenzo Garza, Manolo Martínez y el Maestro Eloy Cavazos, que son y han sido pilares del toreo en México, es muy emocionante”, dijo a rajatabla y sin ocultar su admiración y su emoción por lo que Monterrey significa para el toreo, el diestro adoptado por Badajoz.

“Es mi presentación en esa plaza, mi debut en la Monumental, y es un sueño también largamente anhelado, porque Monterrey tiene una afición muy receptiva al sentimiento, y soy un torero de mucho sentimiento. Monterrey siempre ha sido una plaza referente en el mundo de los toros y esta afición tan conocedora también le dan un sentido muy especial al toreo porque sabe disfrutar las emociones y esos son unos grandes motivos que nos ilusionan para poder transmitir todo ese sentimiento que llevamos dentro”, señaló el espada.

“He tenido la suerte y oportunidad de haber toreado en Los Jacales y en Cadereyta, que son plazas importantes, y en esos entornos hemos podido conectar con el sentimiento de la afición porque ellos se entregan cuando los toreros nos entregamos, y me siento encantado y agradecido porque la afición me ha tratado con mucho cariño porque hemos vivido tardes muy bonitas y eso me motiva muchísimo para venir a darlo todo en la Monumental”, apuntó el artista del toreo.

El diestro, poseedor de un gran carisma con los públicos y una habilidad nata para sacarse de la chistera, la magia en las suertes que ejecuta en el toreo, se dijo honrado de hacer su debut en la Monumental.

“Va a ser un honor, un placer enorme y una ilusión muy grande poder presentarme en una plaza y en una corrida tan importante, donde espero que mis compañeros y yo tengamos mucha suerte con los toros de Begoña, que es una gran ganadería, para vivir una noche de toros muy especial en la que todo mundo la pueda disfrutar y vivir de la misma manera, con el mismo cariño y entrega que nosotros los toreros dejaremos en el ruedo”, indicó.

“La corrida tiene unos componentes muy bonitos, poder torear en honor a la Santísima Virgen del Roble, en un acto tan bonito como una corrida de toros de las luces y en donde los toreros nos vamos a jugar la vida delante de los toros en su honor, además de pedirle su amparo a los toreros y a todo el mundo que vamos a vivir esa corrida; es un honor grande poder compartir estas emociones y sentimientos de una corrida de toros en ese entorno tan bonito que vamos a vivir que se nos quedará en el sentimiento y en el corazón de todos”, agregó.

Además, el cartel es muy bonito, tanto Uriel Moreno “El Zapata” como Antonio García “El Chihuahua”, que somos buenos amigos, en el ruedo y como profesionales somos grandes rivales y ninguno de los tres nos dejamos ganar la pelea y eso garantiza, dentro de las circunstancias y cosas imprevisibles del toreo, que vamos a salir a crear y recrearnos para que la gente también se emocione y que viva momentos de sentimiento muy bonitos para que los guarde en la memoria y en el corazón en lo que será una gran noche de toros”, finalizó.

Los boletos para presenciar esta majestuosa “Corrida de las luces” se podrán adquirir en las taquillas de la plaza en los horarios de costumbre y por el sistema de Superboletos.com.

Foto: Especial

