Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T122155_185_028a8cd059
Deportes

Anuncian más de un millón de entradas vendidas para Mundial 2026

Se estima que los precios del partido inaugural alcancen los más de $33,000 pesos, cuya reventa llega hasta los $413,500 pesos aproximadamente

  • 16
  • Octubre
    2025

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció que más de un millón de entradas ya se han vendido para la Copa Mundial 2026.

Aunque solo se conocen 28 de los 48 seleccionados que competirán en el Mundial, aficionados de 212 países ya adquirieron su boleto.

El partido inaugural se escenificará en la Ciudad de México, mientras que la final se disputará en Nueva Jersey.

El presidente de la federación, Gianni Infantino, aseguró que se encuentra asombrado por la respuesta del público.

“La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha comenzado a cautivar a los aficionados de todo el mundo”, informó.

Aunque no se ofrecieron detalles o cifras específicas sobre las ventas, se sabe que 4.5 millones de solicitantes fueron seleccionados por medio de un sorteo efectuado el mes pasado.

Los precios del partido inaugural se fijaron desde los $6,824 pesos hasta los $33,659 pesos.

Además, FIFA afirmó que las entradas también estarán disponibles más cerca del torneo “por orden de llegada”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_14_T223615_693_219e2b43eb
Lanza Adrián Regio Fest rumbo al Mundial 2026
EH_UNA_FOTO_516d1294ff
Oficinas de Reynosa operan con normalidad tras paro en el SAT
inglaterra_mundial_2026_43cffc95eb
Inglaterra certifica su pasaje al Mundial 2026; Portugal espera
publicidad

Últimas Noticias

206_caminos_c7fb7f4ae4
Reabren caminos afectados por lluvias en cuatro estados
cristiano_ronaldo_azteca_a6b828b05e
Cristiano Ronaldo jugaría ante México en reapertura del Azteca
EH_DOS_FOTOS_2025_10_17_T083430_201_4a71be4535
Rinden informe de Contraloría y Participación Ciudadana de NL
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×