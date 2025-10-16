Anuncian más de un millón de entradas vendidas para Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció que más de un millón de entradas ya se han vendido para la Copa Mundial 2026.

Aunque solo se conocen 28 de los 48 seleccionados que competirán en el Mundial, aficionados de 212 países ya adquirieron su boleto.

El partido inaugural se escenificará en la Ciudad de México, mientras que la final se disputará en Nueva Jersey.

El presidente de la federación, Gianni Infantino, aseguró que se encuentra asombrado por la respuesta del público.

“La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha comenzado a cautivar a los aficionados de todo el mundo”, informó.

Aunque no se ofrecieron detalles o cifras específicas sobre las ventas, se sabe que 4.5 millones de solicitantes fueron seleccionados por medio de un sorteo efectuado el mes pasado.

Los precios del partido inaugural se fijaron desde los $6,824 pesos hasta los $33,659 pesos.

Además, FIFA afirmó que las entradas también estarán disponibles más cerca del torneo “por orden de llegada”.

