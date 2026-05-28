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Anuncian fecha y sede de ceremonia del Balón de Oro 2026

El Balón de Oro 2026 celebrará su edición número 70 con una ceremonia histórica en Londres, Inglaterra, el próximo 26 de octubre

  • 28
  • Mayo
    2026

El Balón de Oro, considerado el premio individual más importante y prestigioso del futbol mundial, celebrará su edición número 70 con una ceremonia histórica en Londres, Inglaterra, el próximo 26 de octubre de 2026.

France Football, revista creadora del galardón desde 1956 y perteneciente al grupo L'Équipe, confirmó que la gala se realizará por primera vez fuera de sus sedes tradicionales para instalarse en la capital británica, en una decisión que busca rendir homenaje a Stanley Matthews, el primer futbolista en conquistar el Balón de Oro hace siete décadas.

Londres será sede histórica del premio

La elección de Londres marca un momento simbólico para el reconocimiento más importante del futbol internacional.

Desde 2024, el Balón de Oro es coorganizado junto con la UEFA, alianza que ha impulsado la expansión global de la marca y fortalecido el impacto internacional de la ceremonia.

“Al celebrar su 70ª edición en la capital de Inglaterra y del Reino Unido, el Balón de Oro continúa su expansión y refuerza aún más su estatus como marca de prestigio mundial”, señalaron los organizadores.

La ceremonia de 2026 promete reunir nuevamente a las máximas figuras del futbol internacional en un año marcado también por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Homenaje a Stanley Matthews

La sede elegida tiene un fuerte peso histórico debido a que Stanley Matthews, leyenda inglesa y figura del Blackpool, fue el primer futbolista en recibir el Balón de Oro en 1956.

Por ello, la edición 70 del premio tendrá un componente especial de reconocimiento a la historia del futbol británico y al nacimiento del galardón que con el paso del tiempo se convirtió en el máximo reconocimiento individual del deporte.

Aitana Bonmatí y Dembélé, los campeones vigentes

La edición de 2025 dejó como ganadores a la española Aitana Bonmatí en la categoría femenil y al francés Ousmane Dembélé en la rama varonil.

Ahora, rumbo a 2026, comienza la carrera por definir quiénes serán los futbolistas que se quedarán con el trofeo más codiciado del planeta.

La recta final de las competiciones europeas y la cercanía del Mundial 2026 ya colocan nombres importantes entre los favoritos, aunque todavía falta gran parte del calendario internacional por disputarse.

Creado por France Football hace 70 años, el Balón de Oro ha reconocido a leyendas como Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Michel Platini, Diego Armando Maradona, Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.


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