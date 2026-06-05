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FIFA y The Rolling Stones anuncian alianza rumbo al Mundial 2026

La FIFA y The Rolling Stones anunciaron una colaboración rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluirá el lanzamiento de tres ediciones limitadas

  • 05
  • Junio
    2026

La FIFA y The Rolling Stones unirán fuerzas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en una colaboración que busca fusionar dos de las expresiones culturales más influyentes del planeta: el fútbol y la música.

El organismo rector del fútbol mundial confirmó una alianza con la legendaria banda británica que incluirá lanzamientos musicales exclusivos, productos coleccionables y contenidos especiales vinculados al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La iniciativa forma parte de FIFA Sound, un proyecto el cual busca acercar el fútbol a nuevas audiencias a través de la música y fortalecer la conexión emocional con los aficionados.

Vinilos de colección para los aficionados

Como parte de la colaboración, se lanzarán tres portadas de vinilo de edición limitada para el próximo álbum de The Rolling Stones, "Foreign Tongues".

Las ediciones especiales incorporarán ilustraciones que combinan la identidad visual de la banda con elementos gráficos inspirados en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con la FIFA, las piezas serán producidas en cantidades limitadas y estarán dirigidas a coleccionistas y seguidores tanto de la agrupación como del torneo.

La organización destacó que estas ediciones buscan conmemorar un momento sin precedentes: la participación de una de las bandas más influyentes de la historia de la música en el evento deportivo más importante del planeta.

Una canción de los Stones llegará al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La colaboración también contempla una remezcla especial de la canción "In the Stars", uno de los nuevos temas de The Rolling Stones, que será incluida en el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con ello, la agrupación británica pasará a formar parte de la banda sonora oficial del torneo, reforzando la estrategia de la FIFA de integrar artistas de alcance global a la experiencia mundialista.

Además, en los próximos meses se pondrá a la venta una colección de mercancía oficial que incluirá prendas de vestir y gorras diseñadas especialmente para celebrar esta alianza.

FIFA destaca la unión entre música y fútbol

Romy Gai, director comercial de la FIFA, afirmó que la colaboración representa una oportunidad para conectar con millones de aficionados alrededor del mundo a través de dos pasiones universales.

“La Copa Mundial de la FIFA es el mayor espectáculo del mundo, que une a miles de millones de personas a través del fútbol, la cultura y la celebración compartida”, señaló.

El directivo destacó que la incorporación de The Rolling Stones aportará “energía, emoción y la inconfundible identidad de una de las bandas más icónicas de la música” a la experiencia del torneo.

Asimismo, subrayó que la iniciativa busca celebrar la relación que existe entre el deporte y la música, dos industrias capaces de generar experiencias compartidas para públicos de distintas generaciones y nacionalidades.


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