Anuncian XLVIII Semana Regiomontana del Toreo en Monterrey

La emblemática Peña El Toreo de Monterrey, la más antigua de México, dio a conocer los trabajos de la edición 48 de Ia Semana Regiomontana del Toreo, evento que se realizará en noviembre y reunirá una serie de presentaciones artísticas y culturales relacionadas a las manifestaciones artísticas y culturales que emanan de la fiesta de los toros.

El anuncio fue comunicado por el presidente de la Peña El Toreo, Juan Carlos Gutiérrez, quien destacó la diversidad de actividades que van desde presentaciones infantiles y conciertos hasta proyecciones de cine taurino y el reconocimientos a figuras destacadas del entorno periodístico taurino.

Entre las actividades programadas destacan el Palco Infantil en la Plaza de Toros Monumental ‘Lorenzo Garza’, presentaciones como ‘Voces de la defensa’ y conciertos que tendrán lugar en espacios emblemáticos de la ciudad, además de proyecciones de cine y encuentros culturales en instituciones como el Museo Metropolitano de Monterrey.

Gutiérrez subrayó la importancia de mantener vivas estas tradiciones, fomentar la convivencia familiar y fortalecer la identidad regional a través de un programa diverso y accesible para la comunidad.

El directivo convocó a la ciudadanía a seguir el calendario de actividades y atender las invitaciones de los diferentes exponentes que formarán parte de la XLVIII Semana Regiomontana del Toreo.

PROGRAMA

2 NOVIEMBRE Palco Infantil 4:30 pm Plaza de Toros Monumental “Lorenzo Garza”

Recorrido patio de corridas

Presencia desde el burladero durante el paseillo

Vuelta al ruedo “si a los niños”

Orientación durante la corrida

6 NOVIEMBRE Presentación “Voces de la Defensa” 8:30 pm Peña Tarina “El Toro”

Invitado Autor Daniel Salinas Flores

Rigurosa Invitación

11 NOVIEMBRE Concierto y Poesía 7:30 pm Museo Metropolitano de Monterrey “Antiguo Palacio Municipal”

Banda municipal de Cadereyta

Poesía Juan Alanís Tamez

Reconocimiento como Socio Honorable Lic. Armando Fuentes Aguirre

13 NOVIEMBRE Película “Morarte” 8:30 pm Peña Tarina “El Toro”

José Antonio Morante de la Puebla en “Morarte”

Un Toro un Torero Almas Gemelas Frente al Duelo

Rigurosa Invitación

18 NOVIEMBRE Platea Taurina MT “El Glison” 7:30 pm Plaza de Toros Monumental “Lorenzo Garza”

Invitado MT Jorge de Jesús Gleason “Glison”

Clausura XLVIII Semana Regiomontana de “EL TORO”

