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Los Claxons anuncian concierto en la Arena Monterrey en noviembre

La preventa de boletos iniciará el 2 de junio y la venta general arrancará el 5 de junio a través de Superboletos y puntos autorizados

  • 01
  • Junio
    2026

Los Claxons volverán a encontrarse con su público regiomontano el próximo 14 de noviembre cuando se presenten en la Arena Monterrey con su esperado “Condiciones de Vuelo Tour”, un espectáculo que promete convertirse una vez más en una de las citas musicales más importantes del año para sus seguidores.

La agrupación regiomontana anunció una presentación especialmente diseñada para el recinto de la avenida Fundidora, escenario donde han protagonizado algunos de los momentos más significativos de su trayectoria y que, con el paso de los años, se ha convertido en una auténtica tradición para la banda y sus fanáticos.

Un concierto pensado para Monterrey

De acuerdo con la información dada a conocer por la agrupación, el espectáculo contará con una producción renovada, invitados especiales y diversas sorpresas que buscan ofrecer una experiencia diferente a quienes han acompañado al grupo durante más de dos décadas de carrera.

La presentación llevará por nombre “Condiciones de Vuelo Tour” y estará enfocada en celebrar la estrecha relación que existe entre la banda y el público de Monterrey, una ciudad que ha sido fundamental en su crecimiento artístico.

La cita será el sábado 14 de noviembre a las 21:00 horas en la Arena Monterrey.

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Más de 20 años de trayectoria

Integrados por Nacho Llantada, Mauricio Sánchez, Cesáreo Castillo, Cholo Lozano y Pablo González, Los Claxons se han consolidado como una de las agrupaciones más representativas del pop rock mexicano.

Desde su aparición en 2004 con el álbum “Sin Ganga”, la banda ha construido una sólida carrera respaldada por una amplia base de seguidores y una serie de éxitos que forman parte del repertorio habitual de la música en español.

Entre sus canciones más populares destacan:

  • Flores en Febrero
  • Antes Que al Mío
  • Personajes
  • La Posibilidad
  • Ahí Estaré

Su trayectoria también incluye reconocimiento internacional, al conseguir nominaciones al Latin Grammy en 2010 y 2015 gracias a los álbumes “Los Claxons” y “Un Día de Sol”, respectivamente.

La preventa de boletos iniciará el 2 de junio y la venta general arrancará el 5 de junio a través de Superboletos y puntos autorizados.

 


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