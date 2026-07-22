Anuncian concierto de La Firma en la Arena Monterrey

La agrupación de regional mexicano volverá a presentarse el 19 de diciembre con un espectáculo que marcará su sexto encuentro con el público regio

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La Firma regresará a la Arena Monterrey para presentar "La Llamada VI", un concierto con el que la agrupación cerrará sus presentaciones de 2026 y celebrará un nuevo encuentro con sus seguidores en la ciudad.

La agrupación, encabezada por Luis "Louie" Padilla y Aarón "La Pantera" Martínez, se presentará el próximo sábado 19 de diciembre a las 21:00 horas en uno de los recintos más importantes de espectáculos en Nuevo León.

El evento representará la sexta ocasión en que La Firma reúne a su público en la Arena Monterrey bajo el concepto de "La Llamada", una serie de conciertos que se ha convertido en una tradición para los seguidores del grupo.

Prometen un recorrido por sus mayores éxitos

De acuerdo con los organizadores, el espectáculo contará con una producción renovada y un repertorio integrado por las canciones más representativas de la trayectoria de la agrupación, que se ha consolidado como uno de los referentes de la música norteña romántica.

Durante la presentación, los asistentes podrán escuchar temas que han acompañado distintas generaciones y que forman parte del catálogo musical con el que La Firma ha construido una sólida base de seguidores.

Los organizadores señalaron que el concierto busca convertirse en uno de los principales eventos musicales para despedir el año en Monterrey.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

La venta de boletos comenzará el viernes 24 de julio y estarán disponibles a través de Superboletos y en las taquillas de la Arena Monterrey.

Información del evento: