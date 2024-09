Árbitro confiesa favorecer a Messi por su camisa en 2007

Messi de la nada levanta una pelota y la corta con la mano, pero en mitad de cancha. Ninguna posibilidad de gol del equipo mexicano ni nada por el estilo. Entonces, ocurre que le dije: ‘Esta jugada es amarilla, pero te va a costar la remera (camiseta)’. Y no le mostré la amarilla, quedaban dos minutos y medio, y jugando 3-0. Mostrarle la amarilla era cortarle la posibilidad de jugar la final de la Copa América.

La camiseta me la fue a dejar al camarín después. Incluso, se la quería sacar en la cancha y le dije: ‘No, no, no; llévamela al camarín’. Y llegó con la camiseta al camarín, me la fue a dejar allá.