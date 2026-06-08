Argelia renueva a su DT hasta 2028 previo al Mundial 2026

A unos días de iniciar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de Argelia aseguró la continuidad de su proyecto deportivo al anunciar la renovación del contrato de Vladimir Petkovic como director técnico hasta julio de 2028.

La Federación Argelina de Futbol confirmó la extensión del vínculo del estratega de 62 años justo antes de que el equipo emprendiera su viaje hacia Estados Unidos para disputar la máxima justa internacional.

La decisión representa un voto de confianza para el entrenador bosnio-suizo, quien asumió el cargo en febrero de 2024 y logró revitalizar a una selección que había quedado fuera de las dos ediciones anteriores de la Copa del Mundo.

El anuncio se produjo apenas cuatro días después de que Argelia sorprendiera al imponerse 1-0 a Holanda en un partido amistoso disputado en Róterdam, resultado que fortaleció aún más la confianza de la federación en el trabajo del cuerpo técnico.

Antes de su estreno mundialista, los llamados Zorros del Desierto aún tienen programado un último encuentro de preparación frente a Bolivia, compromiso que servirá para afinar detalles de cara al arranque del torneo.

Un proyecto que recuperó la competitividad

Petkovic llegó a Argelia con la misión de reconstruir una selección golpeada por las ausencias en los Mundiales de 2018 y 2022.

En poco más de dos años al frente del combinado nacional, consiguió devolverle protagonismo en el continente africano y consolidar una base competitiva para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además, el estratega cuenta con una amplia trayectoria internacional. Antes de dirigir a Argelia tuvo un exitoso ciclo al frente de la selección de Suiza, además de una breve experiencia en el futbol francés con el Burdeos.

Su trabajo ha sido clave para posicionar nuevamente a Argelia entre las selecciones más competitivas de África y convertirla en una de las escuadras que buscarán sorprender en la justa mundialista.

La federación no solo aseguró la permanencia de Petkovic, sino también la de los integrantes más importantes de su cuerpo técnico.

El asistente Davide Morandi, el entrenador de porteros Guido Nanni y el preparador físico Paolo Rongoni también extendieron sus contratos hasta julio de 2028, garantizando estabilidad en el proyecto deportivo.

La intención de los dirigentes es mantener intacta la estructura de trabajo que ha permitido el crecimiento de la selección durante los últimos años.

Rumbo a Estados Unidos

Antes de partir hacia territorio estadounidense, la selección argelina tenía programada una última sesión de entrenamiento en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, ubicado en las afueras de Argel.

Posteriormente, la delegación viajará a Kansas City, ciudad donde establecerá su campamento base durante toda la Copa del Mundo.

El equipo trabajará en las instalaciones de la Universidad de Kansas, en la localidad de Lawrence, y realizará sus entrenamientos en el complejo deportivo Rock Chalk Park.

Argentina, el primer reto

El camino de Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará con una prueba de máxima exigencia. Su debut será el 16 de junio frente a la selección de Argentina, actual campeona del mundo, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Posteriormente, los Zorros del Desierto enfrentarán a Jordania el 22 de junio en Santa Clara, California, antes de cerrar la fase de grupos el 27 de junio contra Austria, nuevamente en el Arrowhead Stadium.

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