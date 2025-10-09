Clasifica Argelia al Mundial 2026 tras golear a Somalia

La Selección de Argelia confirmó su regreso al Mundial de 2026 tras imponerse con autoridad 3-0 ante Somalia, en un partido donde brillaron Riyad Mahrez y Mohamed Amoura, autores de los goles que sellaron la clasificación.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Vladimir Petkovic llegó a 22 puntos en las Eliminatorias Africanas, asegurando su lugar en la próxima Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Mahrez y Amoura, los héroes del triunfo

Desde el inicio del encuentro, Argelia mostró superioridad sobre un rival que poco pudo hacer ante la calidad técnica del conjunto norteafricano.

El primer gol llegó gracias a Mohamed Amoura, quien abrió el marcador y encendió la ilusión de toda la afición argelina, más tarde Riyad Mahrez, exjugador del Manchester City, amplió la ventaja con un disparo preciso que dio tranquilidad a su equipo y marcó el rumbo del encuentro.

En el segundo tiempo, nuevamente Mahrez protagonizó una jugada magistral por la banda derecha para asistir a Amoura, quien firmó su doblete y decretó el 3-0 definitivo.

El técnico Vladimir Petkovic, quien asumió la dirección del equipo con el objetivo de devolverle protagonismo internacional, logró cumplir su meta antes del cierre de las eliminatorias.

Bajo su mando, Argelia adoptó un estilo ofensivo y equilibrado, combinando la experiencia de figuras como Mahrez con el talento de jóvenes promesas que apuntan a consolidarse en el próximo Mundial.

Doce años después, Argelia sueña de nuevo

La clasificación marcó el regreso de Argelia a una Copa del Mundo tras 12 años, luego de ausentarse en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Con su clasificación, Argelia se une a Marruecos, Túnez y Egipto como las selecciones africanas ya confirmadas para el Mundial 2026.

