Cerrar X
argelia_mundial_2026_462754079e
Deportes

Clasifica Argelia al Mundial 2026 tras golear a Somalia

Tras 12 años de ausencia, los dirigidos por Vladimir Petkovic regresan a un Mundial, sumándose a Marruecos, Egipto y Túnez como los representantes africanos

  • 09
  • Octubre
    2025

La Selección de Argelia confirmó su regreso al Mundial de 2026 tras imponerse con autoridad 3-0 ante Somalia, en un partido donde brillaron Riyad Mahrez y Mohamed Amoura, autores de los goles que sellaron la clasificación.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Vladimir Petkovic llegó a 22 puntos en las Eliminatorias Africanas, asegurando su lugar en la próxima Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Mahrez y Amoura, los héroes del triunfo

Desde el inicio del encuentro, Argelia mostró superioridad sobre un rival que poco pudo hacer ante la calidad técnica del conjunto norteafricano.

El primer gol llegó gracias a Mohamed Amoura, quien abrió el marcador y encendió la ilusión de toda la afición argelina, más tarde Riyad Mahrez, exjugador del Manchester City, amplió la ventaja con un disparo preciso que dio tranquilidad a su equipo y marcó el rumbo del encuentro.

En el segundo tiempo, nuevamente Mahrez protagonizó una jugada magistral por la banda derecha para asistir a Amoura, quien firmó su doblete y decretó el 3-0 definitivo.

El técnico Vladimir Petkovic, quien asumió la dirección del equipo con el objetivo de devolverle protagonismo internacional, logró cumplir su meta antes del cierre de las eliminatorias.

Bajo su mando, Argelia adoptó un estilo ofensivo y equilibrado, combinando la experiencia de figuras como Mahrez con el talento de jóvenes promesas que apuntan a consolidarse en el próximo Mundial.

Doce años después, Argelia sueña de nuevo

La clasificación marcó el regreso de Argelia a una Copa del Mundo tras 12 años, luego de ausentarse en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Con su clasificación, Argelia se une a Marruecos, Túnez y Egipto como las selecciones africanas ya confirmadas para el Mundial 2026.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_713d5ceac7
Portugal buscará ganar el Mundial en honor a Diogo Jota
lebron_james_nba_f223c0bea0
LeBron James se perderá el inicio de la NBA por lesión
Whats_App_Image_2025_10_10_at_12_31_24_AM_d423438b2c
¡Cuenta regresiva para la corrida internacional de este domingo!
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_48_18_PM_9a36f6142c
Llama secretario de Educación a fortalecer la convivencia
Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_27_40_PM_0462eb8451
Presentarán este sábado en Monterrey fundación de Tenochtitlán
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T153309_350_67be88b10e
Trump anuncia aranceles del 100% para China por su postura hostil
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
publicidad
×