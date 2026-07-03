Aunque la Albiceleste salió con la mano en alto, realmente el protagonista terminó siendo el equipo africano, que supo hacer daño en momentos clave

Inicio / Deportes / Argentina derrota a Cabo Verde, que dejó el alma en la cancha

Argentina y Cabo Verde protagonizaron el mejor partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y uno de los más emocionantes en la historia de la justa, el cual terminó con triunfo para el campeón defensor, aunque sufriendo como nadie lo esperaba.

Y aunque la Albiceleste salió con la mano en alto, realmente el protagonista terminó siendo el equipo africano, pues aunque no tuvo la pelota el mismo tiempo que el rival, cuando la tuvo puso al borde del infarto a los más de 46 millones de argentinos.

Fiel a su estilo defensivo aguerrido y ordenado, los "Tiburones Azules" cedieron la iniciativa, pero los sudamericanos tuvieron muchos problemas para encontrar espacios en el área.

Tuvo que llegar un gran pase de Lisandro Martínez al 29', acompañado de una genialidad de Messi en el área chica para vencer el arco de Vozinha, quien nuevamente se vistió de héroe, pese a la derrota.

Cuando todo le parecía encaminado a Argentina para llenarle la canasta a Cabo Verde, el orden atrás fue todavía mayor, lo que llegó a desesperar un poco al campeón del mundo, que cayó en momentos de relajación, lo que le costó caro.

Con el control total del juego, llegaron los espacios en el área argentina y los caboverdianos supieron aprovechar, pues un sorpresivo empate llegó 59' de los pies de Deroy Duarte, quien aprovechó la mala marca y le pegó a quemarropa para vencer al Dibu Martínez.

Para sorpresa de todos, el encuentro se terminó yendo a los tiempos extra, pues Diney Borges, Roberto Lopes y Vozinha cortaron todo lo que les llegó, incluido un tiro libre de Messi que iba al ángulo, pero el arquero sacó de milagro.

En el complemento llegó un gol agónico de Lisandro Martínez, quien hizo un gol similar al primero, con un tiro a pocos metros del arquero, y pareció encaminar todo al pase sudamericano.

Pero los dioses del fútbol tenían pensada otra cosa, pues, contra todo pronóstico, Sidny Lopes Cabral se tuvo confianza y pegó un tiro del borde del área grande y la clavó al ángulo, empatando uno de los mejores partidos del torneo.

Con el nervio a flor de piel por llegar a una posible tanda de penales, apareció el Cuti Romero en un tiro de esquina lanzado por Messi, para poner el 3-2 definitivo.

En este encuentro también se vivieron otros momentos épicos, pues Lionel Messi llegó a 30 partidos en Mundiales, marcó su gol 20 en la historia de la justa, superó a Diego Armando Maradona como el máximo asistidor de la historia del torneo (9) y ligó su octavo partido consecutivo marcando.

Ahora, Argentina se medirá a Egipto, otro rival que podría complicarle la vida, pues cuenta con Mohamed, Salah, un jugador de otro calibre que si sale inspirado, puede ser un peligro.