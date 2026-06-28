Es la camiseta más vendida durante el Mundial 2026, superando a selecciones con enorme tradición comercial como Argentina, Alemania y España

Inicio / Deportes / Selección Mexicana vestirá su clásica camiseta verde ante Ecuador

La Selección Mexicana utilizará su clásico jersey verde frente a Ecuador cuando se enfrenten en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 el próximo martes en el Estadio Ciudad de México.

El equipo dirigido por Javier Aguirre vestirá de su clásico color verde como parte de su uniforme local.

Cabe recordar que México alternó tres uniformes distintos durante la fase de grupos. Inició la justa mundialista con la clásica playera verde; después con indumentaria negra y concluyó la fase de grupos de blanco.

Jersey de Selección Mexicana se convierte en la más vendida del Mundial 2026

Es la camiseta más vendida durante el Mundial 2026, superando a selecciones con enorme tradición comercial como Argentina, Alemania y España.

La marca alemana ha vendido más de un millón de unidades del uniforme verde desde su lanzamiento, una cifra sin precedentes para una camiseta de la Selección Mexicana.

El efecto de ser país anfitrión del Mundial 2026, lo que impulsó la demanda tanto en México como en Estados Unidos.

Este éxito comercial también ha provocado un fuerte crecimiento del mercado de réplicas y productos no oficiales, debido a que la versión auténtica tiene un precio elevado y con frecuencia se agota en los canales oficiales.