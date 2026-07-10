Argentina podría llegar a la Final sin enfrentar al Top 10

La Albiceleste podría convertirse en la primera selección en la historia de los Mundiales en alcanzar la Final sin medirse a una potencia del Top 10

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A medida que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su etapa decisiva, Argentina se encuentra a tres partidos de conquistar el título, pero también de establecer una marca que nunca antes se había visto en la historia de los Mundiales.

La selección dirigida por Lionel Scaloni podría convertirse en la primera en alcanzar una Final sin haber enfrentado a ningún rival ubicado dentro del Top 10 del ranking FIFA durante todo su recorrido previo al partido por el campeonato.

Dicha situación ha generado debate entre aficionados y analistas, quienes señalan que la Albiceleste ha transitado por una de las rutas más accesibles que se recuerdan en una Copa del Mundo.

Un camino sin potencias del Top 10

Hasta ahora, Argentina ha superado a rivales ubicados fuera de los diez primeros puestos de la clasificación mundial de la FIFA.

Durante la fase de grupos y las rondas eliminatorias, el conjunto sudamericano se enfrentó a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto, selecciones que se encuentran lejos de la élite del ranking internacional.

Ahora, en los Cuartos de Final, tendrá enfrente a Suiza, selección que ocupa la posición 14 del ranking y que representa, al menos sobre el papel, el rival mejor ubicado que ha enfrentado en el torneo.

Los rivales de Argentina y su posición en el ranking FIFA

Suiza | 14

Noruega | 19 (posible rival en Semifinales)

Austria | 23

Egipto | 24

Argelia | 29

Cabo Verde | 64

Jordania | 73

La Semifinal también podría evitar a una potencia

La posibilidad de una marca histórica toma más fuerza debido al panorama del cuadro eliminatorio.

Si Argentina elimina a Suiza y Noruega logra superar a Inglaterra, la Albiceleste enfrentaría en semifinales a una selección ubicada en el puesto 19 del ranking FIFA.

De concretarse ese escenario, el vigente campeón mundial llegaría a la Final sin haberse cruzado con ninguna selección del Top 10, una situación sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo.

Si bien la estadística ha generado comentarios y cuestionamientos en redes sociales, el recorrido de cada selección está determinado por los resultados obtenidos durante la fase de grupos y por el cuadro definido desde el inicio del torneo.

Argentina terminó en una posición que le permitió avanzar por una zona distinta a la de varias de las principales potencias del futbol mundial, situación que terminó moldeando su camino hacia las rondas finales.

Más allá del debate sobre la dificultad de los rivales enfrentados, Argentina continúa firme en la búsqueda de una nueva Final mundialista.

Con Lionel Messi liderando al equipo y como actual líder de la tabla de goleo del torneo, la Albiceleste intentará dar un paso más cuando enfrente a Suiza en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.