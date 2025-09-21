Cerrar X
Deportes

Arnulfo Castorena gana oro en Mundial de Paranatación 2025

El mexicano Arnulfo Castorena dio un brillante inicio al Mundial de Paranatación Singapur 2025 al conquistar la medalla de oro en los 50 metros pecho SB2

  • 21
  • Septiembre
    2025

El mexicano Arnulfo Castorena dio este domingo un brillante inicio al Mundial de Paranatación Singapur 2025 al conquistar la medalla de oro en los 50 metros pecho SB2, con un tiempo de 57.41 segundos.

Esta presea representó la primera medalla, y la primera dorada, para la delegación mexicana en el torneo, haciendo sonar el Himno Nacional en el OCBC Aquatic Centre.

Castorena, uno de los paratletas más destacados de México, reafirmó su posición como el mejor del mundo en los 50 metros pecho.

Tras su triunfo, declaró al Comité Paralímpico Mexicano que su objetivo principal sigue siendo clasificar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028: “Buscaré quedar entre los primeros lugares para calificar a los próximos Juegos Paralímpicos”.

El paratleta añadió que su logro busca inspirar a otros: "Es un ejemplo para las personas que se te acercan y te dicen que es emocionante y un orgullo porque te dicen 'quiero ser igual que tú' y esa es la semillita que uno va plantando".

La delegación mexicana cuenta con 19 atletas que competirán del 21 al 27 de septiembre en Singapur, donde más de 580 paratletas de 75 países participan en la primera edición del Mundial de Paranatación en Asia.

José Arnulfo Castorena Vélez, nacido en Guadalajara en 1978, ha sido un referente del deporte paralímpico desde su debut en Sídney 2000.

Con cuatro oros paralímpicos en los 50 metros pecho SB2 (Sídney 2000, Atenas 2004, Tokio 2020 y París 2024) y un total de ocho medallas paralímpicas, su trayectoria combina excelencia deportiva con una historia de resiliencia, superando adversidades personales para llevar el nombre de México a lo más alto del podio.


