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Deportes

Arranca el Nacional de Atletismo de Primera Fuerza en Tamaulipas

Más de 450 atletas de todo México comenzaron su participación en el evento que servirá como plataforma para buscar marcas rumbo a competencias internacionales.

  • 06
  • Junio
    2026

Con la participación de más de 450 atletas de diferentes estados del país, este viernes inició el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza 2026 en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Durante la primera jornada se realizaron pruebas de pista y campo, incluyendo velocidad, medio fondo, saltos y lanzamientos, dentro de una competencia que reúne a algunos de los mejores exponentes del atletismo nacional.

El certamen también representa una oportunidad para que los atletas busquen marcas rumbo a futuras competencias internacionales.

Las actividades continuarán durante el fin de semana con pruebas eliminatorias y finales en distintas especialidades del programa atlético.

 

Con información de Martín Díaz


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