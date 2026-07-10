La mandataria explicó que el plan contempla producir las moscas estériles y trasladarlas a Tamaulipas, desde donde comenzará su dispersión

Inicio / Tamaulipas / Arranca en Tamaulipas la ofensiva contra el gusano barrenador

La estrategia nacional para contener y erradicar el gusano barrenador del ganado arrancará en Tamaulipas con la liberación de moscas estériles, una medida que posteriormente se extenderá de norte a sur del país para frenar el avance de la plaga, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el plan contempla producir las moscas estériles y trasladarlas a Tamaulipas, desde donde comenzará su dispersión. Indicó que el proceso de preparación tomará alrededor de tres semanas antes de iniciar la liberación en territorio tamaulipeco.

Buscan impedir la reproducción del gusano barrenador

Sheinbaum señaló que la técnica consiste en liberar insectos estériles para impedir la reproducción del gusano barrenador, método que calificó como la estrategia que permitirá lograr nuevamente la erradicación definitiva de la plaga.

Recordó que este procedimiento ya fue aplicado con éxito hace varias décadas mediante la colaboración entre México y Estados Unidos y destacó que, en esta ocasión, se utilizará una nueva variante de la técnica que busca incrementar su efectividad.

Al ser cuestionada sobre si la estrategia garantizará que las entidades donde aún no se han detectado casos permanezcan libres de la plaga, la presidenta respondió que no es posible asegurarlo, aunque afirmó que el Gobierno Federal implementa todas las acciones necesarias para evitar una mayor propagación.

Reactivan producción de moscas estériles

Por su parte, el secretario Roberto Velasco explicó que la planta encargada de producir las moscas estériles dejó de operar hace años debido a que, tras la erradicación del gusano barrenador, pasaron décadas sin registrarse nuevos casos, por lo que ahora fue necesario reactivar esta estrategia ante el resurgimiento del problema.

Con la liberación de las moscas estériles en Tamaulipas, el Gobierno Federal busca establecer un cerco sanitario que permita contener el avance de la plaga y avanzar en su eliminación en el resto del territorio nacional.