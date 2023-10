Arranca la Semana 4 de la NFL 2023: Detroit en Green Bay

Estamos ya en la Semana 4 en la NFL y esta semana también tendremos grandes enfrentamientos, entre ellos destacan dos juegos divisionales, el de Buffalo Bills contra Miami Dolphins y también el de Baltimore Ravens ante Cleveland Browns… pero antes de pasar a nuestros picks, vamos a ver las noticias mas relevantes en la NFL.

- LA Chargers: El receptor Mike Williams sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla, por lo que se pierde el resto de la temporada.

- Cleveland Browns: Después de las primeras valoraciones, hay muchos síntomas alentadores de que el corredor Nick Chubb no sufrió daños graves en su rodilla y podrá retomar su carrera en la NFL la próxima temporada.

- Indianapolis Colts: El corredor estrella, Jonathan Taylor, insiste en que no quiere jugar sin un nuevo contrato y los Colts insisten en que no se lo van a dar, por lo que no se espera verlo pronto en las canchas, incluso está en riesgo que no juegue en toda la temporada.

- New Orleans Saints: El quarterback Derek Carr sufrió una lesión en el hombro de lanzar por lo que podría estar fuera algunas semanas. El corredor Alvin Kamara ha cumplido su suspensión y podrá reintegrarse al equipo y jugar en la Semana 4.



PICK DE LA SEMANA 4

BILLS -2.5

* Miami Dolphins at Buffalo Bills: Los Dolphins vienen de meter 70 puntos… sí, 70 puntos en el juego contra los Denver Broncos, pero los Bills no son los Broncos y tienen la combinación perfecta de ofensiva y defensiva para quitarle el invicto a los poderosos Dolphins, además juegan en casa, por lo que Bills debe de ganar por al menos un gol de campo.



PICK PRESENTIMIENTO

TITANS +2

* Cincinnati Bengals at Tennessee Titans: Los Bengals, iniciando la temporada 1-3, ese es mi pronóstico y les comento por qué: Joe Burrow no esta al 100%, los Bengals y él están cometiendo el grave error de permitir que juegue así, en vez de darle descanso un par de semanas para que sane bien y pueda regresar al 100%. Los Titans son un equipo muy bien entrenado, con una férrea defensa y una ofensiva terrestre muy efectiva; en su casa, como underdog, contra un Burrow muy diezmado y con un día menos de descanso, los Titanes ganarán el encuentro y será la sorpresa de esta semana.



PICK ADICIONAL

PATRIOTS +7

* New England Patriots at Dallas Cowboys: Esta línea me gusta mucho porque nos da un touchdown con todo y su punto extra de ventaja, no creo que ganen los Patriotas, pero sí veo un juego mucho más cerrado de lo que muchos esperan, también apostaría a que Ezekiel Elliott anota un touchdown contra su exequipo, pero eso ya es una apuesta adicional. Dallas ganará, pero en un juego decidido por seis puntos o menos.

