Cerrar X
f1_cdmx_2025_75ec4b5b03
Deportes

Arriban a CDMX los monoplazas de la F1 para el GP de México

Más de 50 toneladas de equipo procedente de Texas llegaron al Autódromo Hermanos Rodríguez para la F1ESTA del 24 al 26 de octubre

  • 20
  • Octubre
    2025

Los monoplazas ya están listos para resonar en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la capital del país para ser parte del Gran Premio de la Ciudad de México.

Pues, este lunes llegaron más de 50 toneladas de equipo proveniente de Texas, apenas un día después de que se disputara el Gran Premio de Estados Unidos en la ciudad de Austin.

La carga, que llegó vía aérea, la conforman principalmente los monoplazas, pero también incluye componentes de los coches como chasis, motores, alerones, herramientas, equipamiento especializado y suministros del hospitality de cada escudería.

Además de los componentes de los bólidos, también se transportan los neumáticos para cada piloto, proporcionados por Pirelli.

Del mismo modo, también arribó el material de la FIA, que está conformado por el safety car, el coche médico y aditamentos para la transmisión de televisión.

El México GP tendrá lugar este 24, 25 y 26 de octubre de 2025, tras realizarse el GP de Estados Unidos hace unos días. 

Con esta edición, se celebra la fecha número veinte del campeonato; y en la Ciudad de México estamos listos para vivir la mejor F1ESTA de la temporada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_f1_mexico_0f45f56896
La fiesta de la F1 llegará a la CDMX el próximo fin de semana
EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T121354_151_26474913f8
IndyCar cancela su debut en México por impacto del Mundial 2026
Gtc_QSREWUAA_JEU_0cf2746f0e
Daniel Suárez gana la Nascar Xfinity en Ciudad de México
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_21_at_8_58_50_PM_94e2cf83ca
Transformarán Las Sabinitas en Guadalupe en un área verde
nacional_tamaulipas_56a015817d
Federación y sector aduanal sellan compromiso con la Ley Aduanera
Whats_App_Image_2025_10_21_at_8_43_43_PM_2287293ae0
Rayados recibe a unos 'Bravos' que... no saben ganar en Monterrey
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
escena_axl_rose_f799a3fe60
Axl Rose lanza micrófono a baterista durante show en Argentina
publicidad
×