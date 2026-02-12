Podcast
Nacional

Arriban barcos mexicanos a Cuba con ayuda humanitaria

Dos buques de la Armada de México llegaron a La Habana con 814 toneladas de alimentos e insumos básicos. Sheinbaum reiteró que continuará el apoyo

  • 12
  • Febrero
    2026

Dos buques de la Armada de México arribaron la mañana de este jueves al puerto de La Habana con 814 toneladas de alimentos y productos básicos, en medio de la crisis energética que enfrenta la isla tras el endurecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos.

El primero en ingresar fue el buque logístico Papaloapan, seguido minutos después por el Isla Holbox.

La operación se realizó poco después de las 8:30 horas locales, según se observó en la bahía habanera.

Alimentos y productos esenciales

El Papaloapan transporta alrededor de 536 toneladas de víveres, entre ellos leche líquida, arroz, frijol, atún, sardinas, aceite vegetal, productos cárnicos, galletas y artículos de higiene personal.

Por su parte, el Isla Holbox lleva más de 277 toneladas de leche en polvo, considerada prioritaria ante el actual escenario de desabasto.

“Solidaridad y ayuda humanitaria”

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el apoyo forma parte de una política de cooperación con el pueblo cubano.

“Ya el día de hoy llegan los barcos, en cuanto regresen vamos a enviar más apoyo de distinto tipo”, afirmó en su conferencia matutina.

Explicó que México ha planteado tanto al Departamento de Estado como a la Embajada de Estados Unidos su disposición para facilitar el diálogo.

“México pone todo de su parte para poder generar un diálogo que permita, en el marco de la soberanía de Cuba, generar condiciones para un entendimiento pacífico”, sostuvo.

La mandataria subrayó que la postura mexicana se basa en el principio de autodeterminación de los pueblos.

“Es nuestro principio: la autodeterminación. Que Cuba, sin que ningún país tenga la sanción, pueda recibir petróleo y sus derivados para su funcionamiento cotidiano”, puntualizó.

Además, Sheinbaum reiteró que México seguirá enviando ayuda humanitaria y promoviendo canales diplomáticos.

“Estamos insistiendo en que México puede abrir las puertas para que se desarrolle este diálogo; evidentemente depende de que las partes se pongan de acuerdo”, concluyó.

 


