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Arriban primeros autobuses eléctricos 'Taruk' a Quintana Roo

El pasado mes de octubre de 2025, Ebrard Casaubón celebró la próxima incorporación de este transporte eléctrico al servicio de movilidad al Estado

  • 02
  • Junio
    2026

Con un contenido nacional certificado del 70%, arribaron los primeros autobuses eléctricos "Taruk" a Quintana Roo con el fin de impulsar el desarrollo tecnológico e innovación del país a través de la electromovilidad.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que estas unidades eléctricas partieron desde la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, con destino a Chetumal.

A través de un video, se detalló que estas unidades podrán trasladar alrededor de 60 pasajeros de forma silenciosa, limpia y sin emisiones, con una autonomía de hasta 340 kilómetros por carga.

El pasado mes de octubre de 2025, Ebrard Casaubón celebró la próxima incorporación de este transporte eléctrico al servicio de movilidad de Quintana Roo, después de que la capital comenzara con las pruebas.

Junto a la gobernadora Mara Lezama, calificó como positivo el impulso de desarrollo tecnológico que apoyaría la creación de un mayor número de empleos en el país.

Taruk significa "correcaminos" en lengua yaqui, y ayudará a trasladar a los mexicanos sin emisiones contaminantes.

Este autobús fue fabricado por las empresas MegaFlux, encargada del sistema de tracción eléctrico, y DINA, responsable del diseño y construcción, quienes recibieron el apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías (Conahcyt) para su desarrollo.

Te recomendamos: ¿Qué es Taruk? El primer autobús eléctrico 100% mexicano

 

 


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