Asciende Isaac del Toro al Top 10 en Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Isaac del Toro dio un paso importante en sus aspiraciones dentro del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 al escalar posiciones en la clasificación general tras una exigente sexta etapa de montaña disputada este viernes en Francia.

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG finalizó la jornada con un retraso de 3 minutos y 15 segundos respecto al ganador del día, el belga Maxim Van Gils, quien se impuso en la llegada a Crest-Voland tras una etapa marcada por una fuga masiva que cambió por completo el desarrollo de la carrera.

Aunque Del Toro cruzó la meta lejos de los primeros lugares, logró recuperar posiciones valiosas en la clasificación general gracias a su desempeño en el grupo de favoritos durante la primera gran jornada montañosa del evento.

Del Toro se mete entre los mejores 10

Tras la sexta etapa, el originario de Ensenada, Baja California, se ubica en el décimo lugar de la clasificación general, a 3 minutos y 22 segundos del nuevo líder de la competencia, el australiano Luke Tuckwell, quien aprovechó el desarrollo de la etapa para quedarse con el maillot amarillo.

La victoria de Van Gils y el ascenso de Tuckwell representaron una jornada redonda para el equipo Red Bull-BORA-hansgrohe, que colocó a dos de sus corredores como protagonistas del día.

La montaña definirá la carrera

La competencia entrará ahora en su fase decisiva con dos etapas de alta montaña programadas para el fin de semana. La séptima jornada concluirá en la exigente subida al Grand Colombier, uno de los ascensos más duros del ciclismo francés, escenario donde los especialistas en escalada buscarán marcar diferencias.

Del Toro, considerado uno de los jóvenes escaladores con mayor proyección del pelotón internacional, todavía mantiene opciones de seguir avanzando en la clasificación general.

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