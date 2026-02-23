Podcast
Deportes

Asciende Raúl Jiménez al top 5 de goleadores del Fulham

El delantero mexicano, Raúl Jiménez, entró en el top 5 de máximos goleadores del Fulham en la Premier League tras su doblete contra el Sunderland

  • 23
  • Febrero
    2026

El mexicano Raúl Jiménez, con su doblete en la victoria contra el Sunderland, ya está en el top cinco de máximos goleadores del Fulham en la Premier League.

El delantero mexicano suma ocho dianas y tres asistencias esta temporada solo en Premier, en la que ya es su segunda mejor campaña goleadora desde que sufrió la fractura de cráneo a finales de 2020.

Raúl Jiménez, que está a cuatro goles de igualar los doce que hizo el año pasado, marcó un doblete ante el Sunderland, uno de penal, lo que mejora a trece su registro desde los once metros con los 'Cottagers', y otro de cabeza, el octavo desde la grave lesión que sufrió en un choque con David Luiz en un Arsenal-Wolverhampton.

Con estos dos tantos, el mexicano superó a Louis Saha en la tabla de máximos goleadores del Fulham en Premier League desde 1992.

Con 26 goles en 88 partidos, Jiménez tiene el mejor promedio de los cinco mejores artilleros de Craven Cottage, con un tanto cada 211 minutos.

Si marca un gol más, igualará al mítico Aleksandar Mitrovic, que anotó 28 goles en 89 partidos antes de marcharse a Arabia Saudita.

Los otros tres futbolistas que tiene por delante Raúl Jiménez son Steed Malbranque (32 goles), Brian McBride (32) y Clint Dempsey, que marcó 50 goles en 189 partidos con esta camiseta.

El mexicano termina contrato el próximo 30 de junio, pero se está ganando a pulso un año más en la Premier League.

El Fulham ya tomó la decisión de renovarle un año el verano pasado debido a su gran estado de forma. Los 'Cottagers' pagaron poco más de 6 millones por él en el verano de 2023 y, desde entonces, ha disputado 104 partidos, marcando 30 goles.


