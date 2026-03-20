Investigan muerte de mexicano en centro migratorio de EUA

La muerte de un migrante mexicano de 19 años bajo custodia en Estados Unidos ha generado reacciones oficiales y cuestionamientos sobre las condiciones en centros de detención, luego de que autoridades confirmaran el fallecimiento ocurrido en Florida.

¿Qué se sabe de la muerte del joven mexicano?

Royer Pérez Jiménez falleció el lunes en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida, instalación utilizada para retener a inmigrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que el joven murió por una causa autoinfligida, aunque la causa oficial continúa bajo investigación.

De acuerdo con el reporte, el joven fue encontrado inconsciente a las 2:34 de la madrugada por agentes, quienes activaron protocolos de emergencia y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Minutos después, personal médico confirmó que no tenía pulso y fue declarado muerto a las 2:51.

¿Cuál era su situación migratoria?

Pérez Jiménez fue detenido el 21 de enero por policías de Edgewater, Florida, acusado de delitos menores como proporcionar un nombre falso y resistirse a la autoridad. Un mes después fue transferido a custodia federal del ICE.

Su fallecimiento lo convierte en el detenido más joven en morir bajo custodia migratoria desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en enero de 2025.

¿Cuántas muertes se han registrado bajo custodia del ICE?

El caso forma parte de un contexto más amplio. Según recuentos oficiales, 13 inmigrantes han muerto en lo que va del año bajo custodia del ICE, mientras que la cifra asciende a 46 fallecimientos desde el inicio del actual gobierno estadounidense.

Además, el deceso de Pérez Jiménez es el segundo registrado en la misma semana, tras la muerte de un inmigrante afgano en Texas, lo que ha intensificado la atención sobre el sistema de detención migratoria.

¿Qué respondió el gobierno de México?

La Secretaría de Relaciones Exteriores condenó el fallecimiento y calificó estos hechos como “inaceptables”. En un comunicado, exigió una investigación pronta y exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

COMUNICADO. “SRE utilizará todas las vías diplomáticas y legales frente al lamentable fallecimiento de mexicano bajo custodia de ICE en Florida”.https://t.co/6jtYi0heSh pic.twitter.com/rHSvUS8ZPc — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 20, 2026

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno buscará una investigación profunda y anunció que se enviará una nota diplomática más enérgica al gobierno de Estados Unidos, además de analizar otras acciones legales y diplomáticas.

¿Qué denuncias existen sobre los centros de detención?

Organizaciones defensoras de migrantes han cuestionado las condiciones dentro de estos centros. Carly Pérez Fernández, representante de una coalición contra la detención migratoria, señaló que estos espacios aíslan a las personas y las exponen a condiciones precarias.

Algunos detenidos han reportado problemas como alimentos en mal estado, fallas en servicios sanitarios y acumulación de aguas residuales en instalaciones del país.

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