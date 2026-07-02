Asegura Ambriz que Rayados debe volver al protagonismo

El mediocampista de Rayados reconoció que el próximo Apertura 2026 será un torneo de revancha en lo personal y en lo colectivo para volver a los primeros planos

Fidel Ambriz reveló parte de las palabras que Matías Almeyda les ha dado en sus discursos al grupo de jugadores de Rayados, y parte de ello es que les motivó a que deben ser de nuevo protagonistas.

“Nos ha dejado claro (Matías) que debemos volver a ser protagonistas, no solo yo como Fidel Ambriz, sino Rayados de Monterrey como institución, que debe estar en lo más alto del futbol mexicano”.

El mediocampista mexicano también reconoció que el próximo Apertura 2026 es una revancha para él.

“Yo puedo hablar por mí: tengo mucha hambre de mejorar las cosas. Primero por el equipo y después en lo individual. Si hacemos bien las cosas como grupo, llegarán los resultados personales y podremos seguir creciendo en nuestras carreras”.

Por otro lado, Ambriz también habló sobre la posible incorporación del atacante uruguayo-italiano Diego Rossi.

“Desconozco si va a llegar o no, pero yo creo que si es él o cualquier otro jugador que llegue, tiene que venir a sumar y a aportar al equipo, que para eso son los refuerzos”.

Por último, reconoció que Rayados requiere de refuerzos: “Estamos conscientes de que tiene que llegar gente nueva para reforzar el proyecto, porque debe existir competencia interna. Debemos tener un mejor equipo para poder competir en la parte alta de la tabla”.

Ambriz habló al final de la práctica que el Monterrey sostuvo esta mañana en las instalaciones de El Barrial.