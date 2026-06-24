La Canarinha goleó 3-0 a Escocia, terminó en la cima de su grupo y vio el regreso de Neymar tras casi tres años fuera de la selección

Inicio / Deportes / Brasil aplasta a Escocia y asegura el liderato de su grupo

Con un Vinicius Jr. inspirado, Brasil aplastó 3-0 a Escocia en su último juego de fase de grupos, asegurando así el liderato por encima de Marruecos por mejor diferencia de goles.

Su rival en esa eliminatoria será el segundo del Grupo F, que con toda probabilidad será el vencedor del partido que Japón y Suecia juegan mañana en Dallas.

Mientras tanto, Escocia terminó tercera y deberá esperar al resto de grupos para ver si alcanza la segunda fase por primera vez en su historia.

Ya en el campo, la pentacampeona del mundo no dio el 100% y aun así arrasó.

Prueba de ello es que le bastó con esperar los errores de una Escocia que salió a proponer con el balón, y no tardó en demostrar por qué su seña de identidad es el juego defensivo y áspero.

Bastaron tan solo siete minutos para que se presentara el primer error de los europeos, que, tras un mal rechace del portero escocés, le dejó en bandeja de plata a Vinicius Junior el tanto que abría la eliminatoria.

El tanto coincidió con el gol de Haití contra Marruecos, lo que encendió a la afición brasileña por completo.

Casi un cuarto de hora después, el otro central escocés, Jack Hendry, perdió el balón cuando era el último defensa y permitió el segundo de Vinicius, pero el colegiado lo anuló tras acudir al VAR y observar una ligera falta del delantero, entre las protestas de Carlo Ancelotti.

Con el 0-2 en el marcador, el partido pasó a ser un mero trámite para Brasil, que vio con tranquilidad cómo Marruecos no lograba golear a Haití y tenía garantizado el liderato del grupo.

Dando la victoria por asegurada, Ancelotti quitó a Casemiro, quien estaba amonestado, y la afición brasileña comenzó a pedir la entrada de Neymar, quien por primera vez estuvo en el banquillo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras su lesión en mayo.

Fue necesario que cayera el tercero, tras un pase de Bruno Guimarães en el área que dejó solo a Matheus Cunha, para que Ancelotti se ganara el favor de la "Torcida" ordenando que el "10", que no jugaba con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una lesión de ligamento cruzado y menisco en un partido de eliminatorias ante Uruguay.

Fue necesario que cayera el tercero, tras un pase de Bruno Guimarães en el área que dejó solo a Matheus Cunha, para que Ancelotti se ganara el favor de la "Torcida" ordenando que el "10", que no jugaba con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una lesión de ligamento cruzado y menisco en un partido de eliminatorias ante Uruguay.