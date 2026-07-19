Por Carlos Nava | 19 Julio 2026

Con solo un gol recibido en el torneo, España venció a Argentina y se proclamó campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Inicio / Deportes / Así fue el minuto a minuto de España para ganar la Copa Mundial™

SE TERMINA EL PARTIDO, ESPAÑA CONSIGUE SU SEGUNDA COPA DEL MUNDO ESPAÑA 1-0 ARGENTINA

Minuto 120+1

Vuela Simeone, un disparo en el área y se va el empate de Argentina.

Minuto 120

Tiro de esquina para Argentina.

Minuto 120

Se agregan 5 minutos.

Minuto 115

Argentina adelanta líneas y se lanza al ataque en busca del empate

Minuto 113

Ferran Torres anota la segunda anotación del partido, pero termina anulado por fuera de lugar

Minuto 105

GOOOOL DE ESPAÑAAA, Ferran Torres hace el 1-0 al iniciar el segundo tiempo extra. España 1-0 Argentina.

ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO EXTRA

FINALIZA EL PRIMER TIEMPO EXTRA: ESPAÑA 0-0 ARGENTINA

Minuto 105

Se agregarán tres minutos.

Minuto 104

Entrenador de Argentina Lionel Scaloni recibe tarjeta amarilla.

Minuto 102

España deja ir el gol con la falla de Merino en el cabezazo.

Minuto 101

Cambio de Argentina: Sale Julián Álvarez e ingresa Marcos Senesi.

Minuto 98

Cambios de España: salen Rodri y Laporte, entran Zubimendi y García

Minuto 97

Anotación de Nico Williams que termina siendo anulada por falta dentro del área de Argentina.

Minuto 93

El portero de Argentina es factor; ha desviado prácticamente siete tiros con etiqueta de gol.

Minuto 93

Dibu Martínez vuelve a mantener el 0 en su portería tras remate de Nico Williams.

ARRANCA PRIMER TIEMPO EXTRA

NOS VAMOS A TIEMPO EXTRA

SE ACABA EL PARTIDO: ESPAÑA 0-0 ARGENTINA

Minuto 90+7

Dibu Martínez realiza gran atajada para salvar a Argentina y mantener el 0 en su portería.

Minuto 90+6

Tiro libre para España.

Minuto 90+3

Expulsión de Enzo Fernández de Argentina.

Minuto 92

Unai Simón se queda con el balón tras llegada de Argentina

Minuto 91

Tiro libre de Argentina.

Minuto 90

Se agregan cuatro minutos.

Minuto 88

Rodri dispara hacia el arco argentino, que se va por fuera de la portería defendida por 'Dibu' Martínez.

Minuto 86

Ferran Torres realiza disparo hacia el arco de Argentina sin anotar.

Minuto 82

Amonestan a Enzo Fernández de Argentina por reclamar

Minuto 81

España cerca de anotar la primera anotación, pero aparece el portero Martínez al rescate.

Minuto 80

Tiro de esquina para España.

Minuto 79

Dominio español, pero el juego sigue 0-0.

Minuto 76

Pedri dispara de afuera del área y ataja el portero.

Minuto 74

Doble sustitución de España: Salen Alex Baena y Dani Olmo; en su lugar entran Mikel Merino y Nico Williams.

Minuto 71

Se reanuda el partido.

Minuto 70

Doble sustitución de Argentina: Salen Rodrigo De Paul y Cristian Romero. Entran Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi.

PAUSA DE HIDRATACIÓN

Minuto 67

Dibu Martínez se queda con el balón tras fuerte remate de cabeza de Fermín López.

Minuto 66

Tiro de esquina para España.

Minuto 64

Tiro de esquina para España.

Minuto 63

Tiro de esquina para España.

Minuto 59

Tiro libre a favor de España.

Minuto 57

Cambio de Argentina: Sale Gonzalo Montiel y entra Nahuel Molina.

Minuto 56

Tiro de esquina para España.

Minuto 54

Se acerca España al área de Argentina, pero no logra concretar la anotación.

Minuto 51

Amonestan a Leandro Paredes de Argentina.

Minuto 47

Tiro de esquina para Argentina.

Minuto 45

Cambio de Argentina: Sale Nico González y entra Leandro Paredes.

INICIA SEGUNDO TIEMPO

INICIA SHOW DE MEDIO TIEMPO

Minuto 45

Final del primer tiempo.

Minuto 44

Cambio de Argentina: Sale Lisandro Martínez, lesionado, y entra Otamendi.

Minuto 42

Cucurella dispara de afuera del área, por izquierda, cruzado, pero para afuera del arco.

Minuto 40

Lisandro Martínez, de Argentina, primer amonestado del partido.

Minuto 40

Cae el sol a plomo en toda la cancha del estadio.

Minuto 39

España se ve más peligrosa en las llegadas que Argentina, pero no han podido vencer al Dibu.

Minuto 27

Se reanuda el juego.

Minuto 24

Pausa de hidratación.

Minuto 16

Muy escasas llegadas de peligro a los arcos.

Minuto 15

Primera falta sobre Lionel Messi.

Minuto 13

Argentina no registra tiros a gol hasta el momento.

Minuto 11

Primero tiro de esquina, y es a favor de España.

Minuto 10

España tiene más posesión de balón que Argentina.

Minuto 9

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, está en un palco del Estadio Nueva York/Nueva Jersey, junto al presidente de FIFA, Gianni Infantino.

Minuto 8

La temperatura en Nueva York es de 27 grados Celsius, viento de 16 kilómetros por hora y humedad relativa del 41%.

Minuto 5

Balón largo para Messi, de Argentina, pero corta el servicio el guardameta de los españoles.

Minuto 5

El árbitro de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina es el esloveno Slavko Vinčić.

Minuto 4

Lamine Yamal de España se planta frente al portero, dispara y ataja el arquero de Argentina.

Minuto 3

Argentina viste su tradicional playera albiceleste, short blanco y medias blancas, y España trae su tradicional jersey rojo, pantaloncillo corto en azul y medias en azul.

Al minuto 1 con 26 segundos se marca la primera falta... y es a favor de Argentina.

Inicia el partido.

PRIMER TIEMPO

Ya con los equipos en la cancha del Estadio Nueva York/Nueva Jersey, se entonan los himnos nacionales de España y Argentina.

ALINEACIONES

Alineación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.

Alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Mac Allister, De Paul, Enzo Fernández, Nico González; Messi y Julián Álvarez.