El meta colombiano llega de Atlético Nacional, don militó desde 2024, luego de participar en su tercera Copa del Mundo con la selección de Colombia

Inicio / Deportes / Atlante anuncia la llegada de David Ospina para el Apertura 2026

El arquero colombiano David Ospina fue anunciado este lunes como nuevo jugador del Atlante para disputar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, informó el club mediante un comunicado.

El guardameta de 38 años llega procedente del Atlético Nacional, equipo con el que militó desde 2024, luego de participar recientemente en su tercera Copa del Mundo con la selección de Colombia.

La directiva del Atlante no dio a conocer los detalles económicos del fichaje del experimentado portero.

Recién desempacado del #Fıfaworldcup2026 🏆🇨🇴 ¡Bienvenido al Equipo del Pueblo, @D_Ospina1!



Es momento de defender a los históricos Potros de Hierro del Atlante.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/bakys5lYNk — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 20, 2026

Ospina fue titular de la selección colombiana en las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018, mientras que en la edición de 2026 ocupó el puesto de suplente de Camilo Vargas, actual arquero del Atlas.

Con 134 partidos disputados con la camiseta de Colombia, el guardameta ostenta el récord de más apariciones con la selección cafetera.

Durante su carrera, David Ospina defendió las porterías del Niza de Francia, el Arsenal de Inglaterra y el Napoli de Italia, consolidándose como uno de los porteros colombianos con mayor recorrido internacional.

Con el Arsenal conquistó en dos ocasiones la FA Cup, mientras que con el Napoli levantó el título de la Copa de Italia.

El Atlante comenzó su participación en el Apertura 2026 con una derrota de 2-1 frente a Necaxa en la jornada inaugural.

Los "Potros de Hierro" disputarán su siguiente compromiso el próximo viernes, cuando reciban al América en la segunda fecha del campeonato. El club capitalino juega como local en el estadio Azteca.