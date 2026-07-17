El experimentado guardameta colombiano, de 37 años, arribará como agente libre tras concluir su etapa con Atlético Nacional

Inicio / Deportes / David Ospina será nuevo portero del Atlante para el Apertura 2026

Atlante sumó experiencia y jerarquía a su plantel con la contratación del arquero colombiano David Ospina, quien llega como agente libre tras concluir su etapa con Atlético Nacional.

La directiva azulgrana cerró la incorporación cuando el torneo ya está en marcha, en una clara señal de que todavía buscaba fortalecer la portería de cara a los próximos compromisos.

La llegada de Ospina se produce semanas después del fichaje de Óscar Jiménez, un futbolista identificado con el proyecto del técnico Miguel Herrera.

Sin embargo, el cuerpo técnico consideró necesario sumar otro guardameta de experiencia internacional para aumentar la competencia en una posición que todavía no estaba completamente definida.

Experiencia mundialista para Atlante

A sus 37 años, David Ospina mantiene actividad en el más alto nivel y recientemente formó parte de la selección de Colombia que participó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Aunque no tuvo minutos durante el torneo debido a la titularidad de Camilo Vargas, también arquero de la Liga MX, el colombiano se mantuvo dentro de la convocatoria nacional gracias a su trayectoria y liderazgo.

Con una carrera construida en clubes importantes de Sudamérica y Europa, Ospina llega a Atlante con la misión de aportar seguridad bajo los tres postes y convertirse en una referencia dentro del vestidor.