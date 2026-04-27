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Deportes

Transmitirá TV Azteca partidos de Atlante en Apertura 2026

Esto significa que el equipo tendrá presencia constante en televisión abierta, lo que facilitará que sus encuentros lleguen a una audiencia nacional.

  • 27
  • Abril
    2026

El Atlante será uno de los equipos que tendrá nueva casa televisiva en el futbol mexicano, luego de que se confirmara que TV Azteca Deportes transmitirá sus partidos a partir del torneo Apertura 2026. El anuncio se da en medio del regreso del conjunto azulgrana a la Liga MX, tras varios años fuera del máximo circuito.

El histórico club, conocido como los Potros de Hierro, formará parte de la programación habitual de la televisora, lo que refuerza su presencia en el futbol nacional y amplía la oferta de transmisiones para los aficionados.

Atlante se integra a los ‘Viernes Botaneros’

De acuerdo con el anuncio oficial, los partidos del Atlante se integrarán a la programación de los Viernes Botaneros, uno de los espacios más reconocidos de la señal deportiva de TV Azteca.

Esto significa que el equipo tendrá presencia constante en televisión abierta, lo que facilitará que sus encuentros lleguen a una audiencia nacional cada jornada.

¡NUESTRA NUEVA CASA ES TV AZTECA DEPORTES! 📺⚽

A partir del siguiente torneo, los latidos azulgranas se escuchan en todo el país a través de la señal de TV Azteca. ¡Prepárate para los viernes de fútbol!

Regreso del Atlante a Primera División

El anuncio también se enmarca en el regreso del Atlante a la Liga MX, donde participará nuevamente a partir del Apertura 2026 tras concretar su vuelta al máximo circuito.

El club azulgrana retomará su lugar entre los equipos de Primera División después de varios años en la categoría de ascenso, lo que marca una nueva etapa en su historia.


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